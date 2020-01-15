"Володар перснів" від Amazon: творці серіалу розсекретили імена акторів

Близько двох років тому в мережі з'явилися чутки, що культова фентезі-трилогія "Володар перснів" отримає продовження франшизи у вигляді серіалу. Пізніше факт підтвердили і автори ідеї почали працювати над проєктом. Через деякий час творці серіалу вирішили не дражнитися з фанатами і нарешті оголосили список акторів, які зіграють у серіалі "Володар перснів".

До списку акторів, які зіграють у серіалі "Володар перснів" увійшли 15 акторів. Їхні імені були опубліковані на сторінці нового проєкту у твіттері.

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Творці серіалу зазначили, що після довгих пошуків по всьому світу вони нарешті знайшли саме тих акторів, без яких серіал був би неповноцінним. За словами авторів ідеї, усі представлені артисти не лише талановиті чоловіки і жінки, але й вже невід'ємна частина команди.

Вони невтомно трудяться над тим, щоб вдихнути нове життя в Середзем'я заради фанатів з усього світу,

– зазначається у зверненні.

Список акторів, які зіграють у серіалі "Володар перснів":

Роберт Арамайо

Овайн Артур

Назанін Бон'яді

Чарлі Вікерс

Том Бадж

Морфідд Кларк

Ісмаель Круз

Ема Хорват

Маркелла Кавена

Деніел Вейман

Джозеф Моул

Тайро Мухафідін

Софія Номвете

Меган Річардс

Ділан Сміт

Нагадаємо, шоураннером проєкту стали Джон Д. Пейн (J.D. Payne) і Патрік Маккей (Patrick McKay). Також над серіалом працюватими один зі сценаристів "Гри престолів" Браян Когман. Попри те, що акторський склад вже оголошено, про дату прем'єри творці поки що не повідомляють. Однак відомо, що стрічка вже продовжена на 2 сезон, стрімінговий сервіс Amazon має намір зняти не менше, ніж 5 сезонів, у кожному з яких буде по 20 серій.