"Володар перснів" від Amazon: все, що відомо про найдорожчий серіал в історії

Прихильники знаменитої кінотрилогії "Володар перснів" майже через 20 років зможуть насолодитись новим серіалом про давно відому історію Джона Толкіна.

Перші чутки

Вперше про можливий проект в Голлівуді заговорили ще 4 листопада 2017 року. Тоді ж компанія Amazon вела переговори з концерном Warner Bros. Раніше роман Толкіна екранізував режисер Пітер Джексон. Вже 14 липня студія офіційно оголосила, що купила права на телевізійну адаптацію книги "Володар кілець" британського письменника Джона Рональда Руела Толкіна.

Amazon створить новий серіал за історією "Володаря перснів" / New Line Cinema

В повідомленні зазначалось, що серіал складатиметься з декількох сезонів (припускається, що з 5-ти) і він буде показаний на Prime Video. Крім того, передбачається виробництво ще декількох спін-оффів серіалу.

"Володар кілець" – культурний феномен, який захопив уяву поколінь шанувальників через книги і кіноекрани. У команди Amazon Studios виняткові ідеї – перенести на екран раніше недосліджені історії за мотивами оригінальних творів Джона Толкіна,

– йшлось в першій офіційній заяві Amazon.

Бюджет серіалу

Новий серіал кіновиробництва Amazon отримав бюджет у 1,5 мільярда доларів. Така сума автоматично робить кінокартину найдорожчим серіалом в історії кінематографу. Творці нової картини прагнуть створити власний аналог "Гри престолів". Принаймі, так повідомляють у виданні Radio Times.

Зйомки стрічки

Знімання оновленого "Володаря перснів" відбуватимуться там же, де й оригінальні фільми – на землях нової Зеландії, в місті Окленд. Деякі джерела стверджують, що американські команди вже розглядають локації для знімань на острівній країні. Оголошення про старт зйомок з’явиться в мережі найближчим часом. Саме за неймовірні пейзажі та грандіозні декорації, які залишились там досі, фанати обожнюють історію про "Володаря перснів".



Місця зйомок "Володаря перснів" у Новій Зеландії / New Line Cinema

Сюжет серіалу

Наразі лише відомо, що перші два епізоди в серіалі відбуватимуться ще задовго до до того, що було в трилогії Пітера Джексона. Нові епізоди будуватимуться на ранніх романах Джон Роналд Руел Толкін, який став автором книг The Fellowship of the Ring, за яким зняли основну трилогію – "Хранителі персня" (2001), "Дві вежі" (2002) та "Повернення короля" (2003).

Знімальна команда

Іноземні ЗМІ вже діляться останніми новинами, що місцеві студії працюють над проектом більше року. Над новим серіалом працюватиме студія Amazon Studios, яка вже визначилася з кандидатурою режисера та виконавчого продюсера перших епізодів серіалу "Володар кілець". Згідно з інформацією видання Deadline, ним стане іспанець Хуан Антоніо Байона. Раніше він режисирував фільми "Світ Юрського періоду 2" (2018), "Голос монстра" (2016) та "Неможливе" (2012).

Джон Толкін створив одну з найбільш незвичайних і надихаючих історій всіх часів, і для мене, одного з найвідданіших її фанатів, велика честь – приєднатися до цієї дивовижної команди. Я не можу дочекатися можливості повести глядачів усього світу в Середзем'я і допомогти їм відкрити для себе чудеса Другої Епохи, раніше не екранізованої частини цієї міфології,

– заявляв Байона.

Окрім цього, інсайдери стверджують, що всі працівники знімальної команди майбутнього серіалу підписали два документи про нерозголошення: один урядовий, інший від Amazon.

"Ми є великими шанувальниками творчості Хуана Антоніо Байона протягом багатьох років і знаємо, що його епічна і глибоко серцева естетика як ніяка інша підходить для того, щоб знову вдихнути життя в Середзем'я", – йдеться в коментарів Amazon Studios.

Акторський склад

Наразі немає жодної інформації про акторський склад серіалу, але варто сподіватись, що при такому грандіозному бюджеті фільму в зйомках будуть задіяні лише найкращі голлівудські актори.



Актори з оригінальної трилогії "Володаря перснів" / New Line Cinema