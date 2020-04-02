Володар премії Еммі Адам Шлезінгер помер від коронавірусу

Американський музикант Адам Шлезінгер, який був засновником гуртів Fountains Of Wayne і Ivy, помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Йому було 52 роки.

Відомо, що музикант більше тижня перебував в одній з лікарень Нью-Йорка, де лікувався від ускладнень вірусу. Вже 1 квітня у мережі повідомили про його смерть. Про це йдеться у журналі Billboard.

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Адам Шлезінгер був відомим музикантом, який за свою творчість отримав три премії Еммі, одну Греммі та навіть був номінований Оскар і Золотий глобус.. У його арсеналі нагород також були дві театральні премії Тоні, які він отримав за пісню до фільму Тома Генкса "Те, що ти робиш" (1996).

Дивіться трейлер до фільму "Те, що ти робиш" онлайн:

У музиканта залишилося дві доньки, з дружиною він був розлучений.

Відомо, що Нью-Йорк став одним з головних епіцентрів поширення коронавірусної інфекції у США, яка наразі займає першість у світі за кількістю підтверджених випадків захворювання. Станом на 1 квітня у США зафіксовано 215 тисяч випадків захворювань, з яких більше 5 тисяч летальних.



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