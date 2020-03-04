Володимир Остапчук відреагував на скандальний допис: То мої руки, всі три

У перший день весни телеведучий привітав прихильників в інстаграмі, опублікувавши інтригуюче фото поряд з жінкою. Володимир Остапчук зазначив, що весна – час для любові, проте розкривати ім'я своєї обраниці не став. Він розповів, що подібні дописи публікує заради провокації.

Після гучного розриву з дружиною Оленою Войченко до особистого життя Володимира Остапчука прикута особлива увага шанувальників та преси. Сам Володимир Остапчук лише посилює інтерес громадськості, яка прагне побачити кохану знаменитого артиста.

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1 березня на особистій сторінці ведучого в інстаграмі з'явилося фото, на якому його ніжно обіймає жінка. Підпис до світлини говорить сам за себе: "Весна – це любов". Кадр стрімко розлетівся мережею та вкотре дав приводи для обговорення романтичних стосунків шоумена.

Журналісти каналу Соломії Вітвіцької "Особливе з Соломією" поспілкувалися з Володимиром Остапчуком на прем'єрі стрічки "Побачення у Вегасі", у якій він виконав одну ключових ролей. Ведучий розповів, що востаннє на побаченні він був ще 13 років тому й зараз не хоче сповнювати своє життя подібною романтикою. Він також відмовляється коментувати своє особисте життя.

На запитання журналістки про інтригуючий допис-привітання з весною Володимир відреагував неоднозначно. Шоумен зазначив, що подібні дописи дають йому змогу усвідомити, скільки "адекватних людей" у його інстаграмі: "Для мене дивно, що люди лізуть в інше життя". А руки, які лагідно обіймають ведучого на фото, – його.

То мої руки. Всі три. Я це запостив не для того, щоб дати відповідь, а для того щоб викликати запитання у людей,

– аргументував Остапчук.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що новою обраницею Володимира Остапчука стала дівчина на ім'я Христина. Їй 33 роки і вона працює нотаріусом. У соціальних мережах пари з'являлися фото з відпочинку, опубліковані у той самий час. Проте ведучий не став коментувати стосунки з дівчиною.

Про розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко стало відомо у жовтні 2019 року. Тоді шоумен був учасником розважального проєкту "Танці з зірками", відтак у прямому ефірі пояснив, що рішення приймав спільно з дружиною. Однією з причин стало проживання на дві країни – Україну та Канаду. Пара бачилась не часто через насичений графік Володимира Остапчука. Наразі у столичному суді розглядають заяву телеведучого щодо розлучення з Оленою Войченко. Подружжя має двох дітей, тому, ймовірно, саме це питання може викликати дискусію.