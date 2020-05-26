Володимир Остапчук познайомив кохану Христину Горняк зі своїми батьками

Днями український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук наважився представити громадськості свою нову обраницю та вже встиг познайомити її зі своїми батьками. Ні для кого не було секретом, що нею виявилася нотаріус Христина Горняк, втім вже зараз закохані не бояться офіційних та спільних публічних виходів.

Розповісти про свою нову любов Остапчук вирішив після 9 місяців зустрічання. Саме цього місяця, у травні, закохані перебралися жити на спільну квартиру, яку називають своїм гніздечком.

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Нова дівчина телеведучого дуже відкрита, тож радо відповідає на будь-які запитання прихильників у своєму інстаграмі. Після того, як закохані розповіли усім про свої стосунки, шанувальники все більше питань ставлять, які стосуються саме Володимира та Христини.

Володимир Остапчук познайомив кохану з батьками

Так, на одному зі своїх останніх інстаграм-stories, 33-річна Христина Горняк розповіла, що вже знайома з батьками Володимира Остапчука.

Ми їздили до них в Умань і дуже чекаємо вже у нас в гостях у Києві. У Вови дуже класні батьки і скажу, що в нього дуже мила з гумором мама, так що тепер зрозуміло, в кого він такий веселун,

– зазначила кохана телеведучого.

Христина Горняк не порівнює себе з ексдружиною

Не обійшлося без питань щодо колишньої дружини шоумена Олени Войченко. За скандальним розлученням спостерігала вся країна, тож до ексдружини Остапчука була прикута неабияка увага. Підписники поцікавилися, чи не почувається дівчина "другою".

"А чого це я друга? Скажу таку свою думку: поки ви не будете в себе на першому місці, нічого не вийде. Я люблю себе і ця любов до себе допомагає мені та моєму коханому", – розповіла Христина.



Христина Горняк не боїться питань про ексдружину Остапчука / Скрін з Instagram

Кохана Остапчука зазначила, що зараз її життя стало дуже активним, тож більшу частину часу займають зйомки для різних телепрограм та глянців. Христина опублікувала фото з бекстейджу у вечірньому та коктейльному платті, тож, ймовірно, закоханих незабаром можна буде побачити в новій фотосесії або ж на одній з обкладинок глянцю.



За словами Христини, вона починає звикати до публічності / Скрін з Instagram