Нещодавно український ведучий та шоумен Володимир Остапчук офіційно підтвердив свої стосунки з Христиною Горняк. Закохані вже встигли знятися у романтичній фотосесії та поділилися деталями спільного життя.

Володимир та Христина живуть разом зовсім недовго, проте їхня пара є однією із найбільш обговорюваних в українському шоу-бізнесі. Вони дали інтерв’ю виданню JetSetter.ua, у якому розповіли про ставлення до хейтерів, історію свого кохання та відповіли на багато інших цікавих запитань.

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Найромантичніший момент у стосунках Володимира і Христини

Христина зізналася, що їхні стосунки – це суцільна романтика. Володимир часто радує її різними дрібничками та влаштовує сюрпризи. Він може покласти їй на ліжко букет квітів, який вона побачить, коли прокинеться зранку. Ведучий знає, як влаштувати свято для своєї коханої та забезпечити їй позитивний настрій на весь день.

Був дуже романтичний Париж... Самі розумієте, що там все пахне коханням, як і ми,

– зазначила дівчина.



Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: JetSetter.ua

Про ставлення до хейтерів

Володимир розповів, що спокійно ставиться до несхвальних коментарів щодо стосунків з Христиною. Проте кохану від хвилі негативу він хотів вберегти і навіть приховував статті, які з’являлися в ЗМІ, поки вони не афішували, що разом.

Шоумен зазначив, що його обраниця сильна, впевнена і вміє постояти за себе.

Коли всі побачили наші щирі почуття і силу кохання, негатив розсіявся сам по собі. Кохання завжди переможе!

– сказав Остапчук.

Христина каже, що на її особистій сторінці в інстаграмі хейту мало. Звісно, що думки користувачів мережі різні, проте дівчина отримає набагато більше приємних слів, ніж поганих.



Володимир Остапчук та його обраниця / Фото: JetSetter.ua

Спільні звички Володимира та Христини

Закохані люблять класичну музику, шумні компанії, танці, прогулянки на свіжому повітрі, подорожі та жарти у колі друзів.

У них багато спільного, проте вони не є схожими, як дві краплі води. І в цьому також є позитивна сторона.



Володимир та Христина / Фото: JetSetter.ua

Мрія закоханих

Володимир наголосив, що важливіше те, що у них є спільні цінності та погляди на життя. Вони хочуть великий дім, собаку та багато дітей, проте це важко назвати мрією чи ціллю.

Христина каже, що вони мріють поїхати на море та насолоджуватися теплими днями, обіймаючи один одного та п'ючи ігристе вино. Також пара докладає зусиль для того, що придбати власний будинок.



Володимир та Христина / Фото: JetSetter.ua

Про стосунки

Закохані кажуть, що після сварок швидко миряться. Вони обоє дуже емоційні, проте намагаються уникати конфліктів та відкрито говорити про те, що не подобається.

Володимир може охарактеризувати свою кохану, як життєлюбну, світлу та віддану жінку. А вона зазначає, що він творчий, активний, ввічливий та дуже добрий душею чоловік.