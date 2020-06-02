Популярний український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук зізнався, як після розлучення поділив майно з Оленою Войченко. На його думку, у цьому питанні він вчинив благородно.

Розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко, яке відбулося 6 березня, стало однією із найрезонансніших подій в українському шоу-бізнесі цього року. В мережі його активно обговорювали протягом довгого часу. Тепер ведучий офіційно представив громадськості свою нову обраницю та розповів, як вони з Оленою поділили майно.

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У програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Остапчук вкотре поділився подробицями стосунків з колишньою дружиною. Цього разу він вирішив оприлюднити інформацію щодо фінансів.

Як Остапчук та Войченко поділили майно

Телеведучий розповів, що за 12 років шлюбу з Оленою вони нажили дві квартири, автомобіль та гроші.

Загалом у нас було близько 60 тисяч. Ми їх розділили порівну. Я забрав одну свою валізу, сів у свій автомобіль і поїхав, а все інше залишив. Так має вчинити справжній чоловік. Я вважаю, що це благородно,

– сказав шоумен.

Для того, щоб процес розлучення швидше закінчився, Олена відмовилася від аліментів, підписавши необхідні документи. Але Володимир запевняє, що підтримує своїх дітей матеріально на постійній основі.

Ми з Оленою домовилися, що я буду добровільно сплачувати гроші та утримувати діток. Як тато, я зроблю все, щоб їм завжди було комфортно,

– переконує Остапчук.