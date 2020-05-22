Володимир Остапчук розсекретить свою коханку: перше спільне фото пари

Від лютого в пресі точаться розмови про нову обраницю телеведучого, роман з якою він закрутив до офіційного розлучення з дружиною. Володимир Остапчук нарешті зважився показати свою коханку громадськості, попри те, що журналісти та користувачі соціальних мереж давно викрили дівчину.

Довгоочікуване представлення дівчини Володимира Остапчука відбудеться вже завтра, 23 травня, у "Світському житті". Резонансне зізнання представники програми зробили в інстаграм-профілі, опублікувавши кадр зі зйомок, на якому обличчя обраниці ведучого прикрили смайлом заради інтриги.

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Раніше ведуча "Світського життя" Катерина Осадча неодноразово цікавилася подробицями нових стосунків шоумена, проте він всіляко відмовлявся коментувати особисте життя. Судячи з усього, до публічного роману Володимир Остапчук готовий лише після офіційного розлучення з Оленою Войченко, яке відбулось 6 березня 2020 року.

Телеведучий Володимир Остапчук знайомить глядачів із новим коханням,

– йдеться у дописі.

У коментарі для видання Знай.юа зірка зізнався, що його стосунки з дівчиною-шатенкою (як можна побачити на фото) розпочалися приблизно пів року тому. Остапчук зауважив, що нова обраниця – непублічна людина, тому виступала проти своєї медійності. Ведучий пояснив рішення оприлюднити стосунки, тим, що суспільство рано чи пізно дізнається про них, а сама дівчина вже готова афішувати свої почуття. Крім того, він наголосив, що вони з коханою живуть разом.

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Що відомо про коханку Володимира Остапчука?

Цей факт давно відомий користувачам соціальних мереж, адже в пресі вже кілька місяців фігурує ім'я ймовірної коханки Остапчука, а кожна наступна публікація знаменитості лише підтверджує здогадки. Так, 24 канал неодноразово писав про дівчину раніше. Її звати Христина. Вона працює нотаріусом та захоплюється танцями.

Припускають, що пара познайомилася влітку минулого на весіллі в Італії, коли Остапчук був ведучим свята, а Христина – подружкою нареченої. Згодом на їхнії особистих сторінках в інстаграмі почали з'являтися фото з однакових локацій. Так, пара разом відпочивала в Буковелі, святкувала Великдень та готувала у спільній квартирі.