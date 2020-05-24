Володимир Остапчук підтвердив стосунки з Христиною Горняк: фото та відео
Популярний український ведучий та шоумен Володимир Остапчук нарешті розповів про свою нову обраницю. Журналістам вже давно вдалося розсекретити, хто зміг полонити його серце. Коханою Володимира стала дівчина Христина Горняк, яка працює нотаріусом.
Резонансне зізнання відбулося вчора, 23 травня, у програмі "Світське життя", для якої Володимир та Христина дали інтерв'ю. Також закохані опублікували на особистих сторінках в інстаграмі романтичне фото з Парижа та у дописах розповіли про свої почуття.
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Володимир зізнався, що його дівчину звати Христина. Саме про неї точилися розмови ще з лютого 2020 року. Тоді журналістам вдалося викрити обраницю шоумена. Остапчук зазначив, що коли всі пристрасті втихли, він вирішив поділитися своїм щастям та познайомити громадськість з коханою. Також він розповів історію їхнього кохання.
Як починалися стосунки Володимира та Христини?
Багато хто вже знає, що ми познайомилися вкінці серпня на весіллі в Італії. Там я працював ведучим, а Христина була подружкою нареченої. Згадуючи той день, навіть не розумію, як я одразу не помітив її, не звернув на неї уваги – красиву, безмежно талановиту, щиру та дивовижну. Але, чесно кажучи, вона також не зацікавилася мною. Ми поспілкувалися і на деякий час зникли,
– розповів шоумен.
Він зазначив, що наступні декілька тижнів після цієї зустрічі були для нього непростими. Тоді ведучий розпочав підготовку до прямих ефірів "Танців з зірками" і з головою занурився у свої проблеми. Процес Розлучення Володимира та Олени Войченко вже був запущений, він продовжував займатися своїми справами, але одного дня в його житті стався щасливий випадок.
Кріс, спасибі, що ти витримала весь цей шквал негативу і домислів. Ти прекрасно знаєш – тобі нема в чому дорікати. Ти мене підтримуєш і надихає, кохаєш і окрилюєш. Ми міцно тримаємося за руки і любимо,
– написав в публікації Володимир.
Христина Горняк розповіла про почуття до Остапчука
Аналогічне фото на інстаграм-сторінці опублікувала Христина. У публікації вона подякувала Остапчуку за кохання та турботу і розповіла про свої почуття.
"Колись я прочитала фразу: "Кохання – це друге народження". Зараз я її повноцінно відчуваю, адже після зустрічі з тобою у мене розпочалося нове життя. Ти – моя турбота, моя опора, мій промінчик сонця. Ти –відповідальний і цілеспрямований. Ти – найкращий чоловік, друг, тато, син і приклад для багатьох. Твори і йди вперед, а я завжди підтримаю і буду тримати тебе за руку, як і домовлялися. Дякую тобі за кожен наш щасливий день, за кожен момент і усмішку на моєму обличчі. Дякую за кожну подорож, що була і що буде, за кожен захід сонця і світанок. Дякую за всі прочитані мені розповіді вечорами при свічках. Дякую за прийняття мене такою, яка я є, але своїм коханням ти робиш мене кращою. Дякую тобі за любов – твою, мою і нашу!", – написала в дописі Христина.
Також пара дала відверте інтерв'ю Катерині Осадчій, де розповіла подробиці стосунків.
Дивіться інтерв'ю Володимира Остапчука та його дівчини Христини: відео