24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Володимир Остапчук спровокував чутки про заручини з Христиною Горняк: фото

-
Володимир Остапчук натякнув на заручини з Христиною Горняк
Володимир Остапчук натякнув на заручини з Христиною Горняк / viva.ua

Шоумен та ведучий Володимир Остапчук став найбільш обговорюваною зіркою в Україні за останні кілька днів. Він підтвердив чутки, що має роман з юристкою Христиною Горняк, а також натякнув на заручини з красунею.

26 травня в інстаграм-сторіс Володимир Остапчук зізнався, що живе з Христиною Горняк у столичній квартирі. Стосунки пара більше не приховує від громадськості, тому залюбки ділиться романтичними кадрами. Серед них – особлива зйомка, яка спровокувала чутки про заручини. 

Цікаво: Кохана Володимира Остапчука відверто розповіла про їхні стосунки

Володимир Остапчук знімав кохану, яка ходила студією у білосніжній сукні з розрізом. Такий образ Христини, мабуть, асоціювався в шоумена з весілям, тому він заспівав Марш Мендельсона і запитав:  "Що, правда? Так? А що ти сказала?" У відповідь юристка показала праву руку, на якій носять обручки, чим спровокувала чутки про заручини.

Володимир Остапчук спровокував чутки про заручини
Володимир Остапчук спровокував чутки про заручини / Instagram / @vova_ostapchuk

Наразі Володимир Остапчук не коментує новин українських ЗМІ про заручини. Та, знаючи, почуття гумору ведучого, можна сміливо припустити, що ці кадри – всього лише жарт від шоумена. 

А також: Володимир Остапчук познайомив кохану Христину Горняк зі своїми батьками

Що відомо про роман Володимира Остапчука

Наприкінці 2019 року Володимир Остапчук офіційно розлучився з Оленою Войченко. З жінкою він прожив у шлюбі 12 років та виховував двох дітей. Однак це не повпливало на рішення подружжя щодо розриву.

Вже навесні 2020 року шоумен вперше натякнув на новий роман. Володимир Остапчук опублікував фото з жіночою рукою. Уважні користувачі мережі знайшли серед красунь, підписаних на блог ведучого, дівчину з таким же манікюром. Нею виявилась столична юристка Христина Горняк. Пара декілька разів натякала на стосунки, викликаючи цікавість у громадськості. 

Та вже 23 травня Володимир Остапчук познайомив усіх зі своєю новою обраницею. З Христиною Горняк він взяв участь у зйомках "Світського життя" та підтвердив інформацію про роман. Пара познайомилась на весіллі, де Христина була гостем, а Володимир – ведучим. За словами шоумена, його стосунки розвиваються швидко, однак він не хоче поки дівчину знайомити зі своїми дітьми. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Зіркові романи Володимир Остапчук LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Майстер-класи від Олега Скрипки, Злати Огнєвич та інших: чому навчають зірки у мережі
25 травня , 17:20 Майстер-класи від Олега Скрипки, Злати Огнєвич та інших: чому навчають зірки у мережі
Юлія Михайлова
Місячний календар стрижок на травень: корисні поради
25 травня , 11:50 Місячний календар стрижок на травень: корисні поради
Квітослава Туз
Маші Єфросиніній – 41! Найважливіші правила життя української телеведучої
25 травня , 10:55 Маші Єфросиніній – 41! Найважливіші правила життя української телеведучої
Юлія Турелик