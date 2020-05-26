Володимир Остапчук спровокував чутки про заручини з Христиною Горняк: фото

Шоумен та ведучий Володимир Остапчук став найбільш обговорюваною зіркою в Україні за останні кілька днів. Він підтвердив чутки, що має роман з юристкою Христиною Горняк, а також натякнув на заручини з красунею.

26 травня в інстаграм-сторіс Володимир Остапчук зізнався, що живе з Христиною Горняк у столичній квартирі. Стосунки пара більше не приховує від громадськості, тому залюбки ділиться романтичними кадрами. Серед них – особлива зйомка, яка спровокувала чутки про заручини.

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Володимир Остапчук знімав кохану, яка ходила студією у білосніжній сукні з розрізом. Такий образ Христини, мабуть, асоціювався в шоумена з весілям, тому він заспівав Марш Мендельсона і запитав: "Що, правда? Так? А що ти сказала?" У відповідь юристка показала праву руку, на якій носять обручки, чим спровокувала чутки про заручини.



Володимир Остапчук спровокував чутки про заручини / Instagram / @vova_ostapchuk

Наразі Володимир Остапчук не коментує новин українських ЗМІ про заручини. Та, знаючи, почуття гумору ведучого, можна сміливо припустити, що ці кадри – всього лише жарт від шоумена.

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Що відомо про роман Володимира Остапчука

Наприкінці 2019 року Володимир Остапчук офіційно розлучився з Оленою Войченко. З жінкою він прожив у шлюбі 12 років та виховував двох дітей. Однак це не повпливало на рішення подружжя щодо розриву.

Вже навесні 2020 року шоумен вперше натякнув на новий роман. Володимир Остапчук опублікував фото з жіночою рукою. Уважні користувачі мережі знайшли серед красунь, підписаних на блог ведучого, дівчину з таким же манікюром. Нею виявилась столична юристка Христина Горняк. Пара декілька разів натякала на стосунки, викликаючи цікавість у громадськості.

Та вже 23 травня Володимир Остапчук познайомив усіх зі своєю новою обраницею. З Христиною Горняк він взяв участь у зйомках "Світського життя" та підтвердив інформацію про роман. Пара познайомилась на весіллі, де Христина була гостем, а Володимир – ведучим. За словами шоумена, його стосунки розвиваються швидко, однак він не хоче поки дівчину знайомити зі своїми дітьми.