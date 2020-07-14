Популярний шоумен не приховує свої стосунки з дівчиною Христиною Горняк після розлучення з дружиною. Володимир Остапчук влаштував вікенд разом з коханою поблизу басейну. Під час відпочинку він хизувався оголеним торсом, а його обраниця – точеною фігурою в купальнику.

Безліч зірок вже встигли показати свій літній відпочинок, не став винятком й успішний ведучий Володимир Остапчук. Зараз він присвячує вільний час коханій дівчині Христині Горняк, тому в басейні під сонцем також ніжився з нею. В інстаграмі шоумен показав, як пара провела вихідні в заміському комплексі під Києвом.

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Схоже, на вікенді закохані відірвалися по повній. На фото, яке поширив Остапчук, він позував у плавках, капелюсі з принтом та сонцезахисних окулярах, оголивши торс у спекотну погоду. Проте зірка вирішив похизуватися не лише своїм спортивним тілом, а й бездоганною фігурою коханої.

Кохана Остапчука в купальнику

Христина Горняк постала у купальнику кольору хакі, який складався з бюстгальтера без бретелей та високих трусиків з пікантними розрізами на стегнах. Дівчина обрала зухвалу позу поряд з Остапчуком, вигідно показавши свої стрункі ніжки, осину талію та пружні сідниці.

Таких апетитних форм їй вдалося досягти завдяки танцям, якими вона захоплюється з юного віку. На відпочинку обраниця ведучого була без макіяжу, тому обличчя прикрила великим солом'яним капелюшком.

Варто зазначити, що подібними відвертими кадрами Володимир Остапчук ділиться вперше. Раніше його обраниця Христина Горняк показувала спекотне танго з коханим у басейні.

Слід зауважити, якщо до офіційного підтвердження стосунків на пару лилася критика в мережі, то зараз фоловери сприймають їхній роман значно спокійніше й все частіше захоплюються гармонією, яка панує між ними.