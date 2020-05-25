Володимир Остапчук зізнався, чому не поспішає знайомити дітей із новою обраницею

Популярний український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук днями представив громадськості свою нову обраницю. Він офіційно підтвердив стосунки з Христиною Горняк. Проте поки що Володимир не поспішає знайомити дітей із коханою. У відвертому інтерв'ю він поділився подробицями.

Відомо, що Володимир Остапчук розлучився з Оленою Войченко після 12 років шлюбу. У пари є двоє дітей і вони продовжують спілкуватися заради них. Проте поки що ведучий не планує знайомити доньку та сина з Христиною. Причину цього він розповів у відвертому інтер'ю для програми "Ранок з Україною", яку транслюють на телеканалі "Україна".

Читайте також Кохана Володимира Остапчука відверто розповіла про їхні стосунки

Чому Остапчук не знайомить дітей з новою коханою?

Володимир зазначив, що коли він із дівчиною обирали спільну квартиру, то прагнули, щоб там була окрема кімната для діток. Ведучий хоче спілкуватися з ними та, щоб вони приходили до нього. Наступного тижня доньці Емілії виповнюється сім років. Для дитини важко усвідомити, що в батька інша жінка, тому спільно з Оленою Володимир вирішив поки що не знайомити дітей з новою обраницею. Молодшому сину Евану наразі два роки і він ще цього не зрозуміє.

Читайте також Колишня дружина Володимира Остапчука пройде психологічну експертизу: деталі

Оскільки про стосунки Володимира та Христини є багато сюжетів на телебаченні, то його донька може побачити якийсь фрагмент. Шоумен спершу переймався цим, проте потім зрозумів, що дарма.

Вся ця історія почалась ще в жовтні, коли я подав на розлучення. І в січні був сюжет, а потім ще один. Слава Богу, наша маленька принцеса цього не бачить і не чує. Вибачте, але в 7-річному віці їй набагато цікавіші Little Pony та інші мультики. Вона телевізор не дивиться,

– прокоментував Остапчук.