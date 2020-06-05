Український телеведучий Володимир Остапчук за час своєї кар'єри працював як на телебаченні, так і не приватних комерційних заходах. Але одна подія таки сколихнула його життя та закрутила голову.

Популярний телеведучий став героєм нового випуску "Слава+" на ютуб-каналі "Люкс ФМ". На запитання ведучого, чи вважає він себе панібратом з іншими, то Володимир відповів, що ні. А його образ просто та веселого хлопця із соцмереж не завжди співпадає з реальністю, тому що кожна людина сама по собі є складною та з власними переконаннями.

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Втім Остапчук зізнався, що кілька років тому мав зіркову хворобу – це сталось після Євробачення у 2017 році, коли він був ведучим грандіозного шоу в Україні разом з Тімуром Мірошниченком та Олександром Скічком. Конкурс тривав з 9 по 13 травня і вже через кілька місяців, ближче до осені, він зрозумів, що таке справжня слава.

Я взагалі дуже спокійно ставився до хвилювання на конкурсі, тому що мені не було важливо, як я виступлю. Напевне, в цьому був секрет успіху. І ми поїхали в Канаду, вчились в університеті там (з колишньою дружиною Оленою Войченко, – LifeStyle 24)…, і мені за великою мірою було байдуже на все. Але почала з'являтись велика кількість статтей, почались дзвінки, пропозиції телеканалів, і я вперше відчув свою важливість,

– розповів Остапчук.

За словами Володимира, цей період тривав близько місяця-півтора. Але допомогти йому "приземлитись на землю" прийшли колишній продюсер Сергій Перман і ексдружина Олена Войченко. Саме вони йому радили і вказували на його помилки у спілкуванні з людьми. Окрім цього чоловік не вважає марнославство поганою рисою характеру, адже кожна людина хоче відчувати себе популярною та знаною у світі.

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Дивіться новий випуск з Володимиром Остапчуком у "Слава+" онлайн:

Що про це говорила Олена Войченко?

Варто додати, що сама Олена Войченко в одному з інтерв'ю після новин про її розлучення з Володимиром зізнавалась, що "хвиля слави" його накрила справді після Євробачення. Тоді ж і зламались усі їхні плани на проживання в Канаді, а у сім'ї настала справжня криза. Вона розповідала, що після стрімкої популярності на Євробаченні Остачук почав заглядати на інших жінок.

Це величезний стрибок у популярності, причому в міжнародній популярності. Коли увага з усіх боків, і не тільки від жінок, а й від чоловіків. Нарешті я такий класний, всі побачили. Ага, жінки, ні, ця вже не потрібна, і ця вже не потрібна. Нова, стара – ніяка не потрібна. Мені ніхто не потрібен, тому що я крутий,

– зізнавалась Олена.

За інформацією Войченко, саме тоді Володимир пішов із сім’ї до іншої жінки, але пробув там недовго – лише кілька тижнів, оскільки йому набридло бути з іншою. Це була перша зрада Володимира, про яку дізналася його дружина. Зараз же Володимир перебуває у розлученні з Войченко від 6 березня 2020 року і нещодавно гучно заявив про нові стосунки з юристкою Христиною Горняк, чутки про роман з якою вже давно вирували у мережі.