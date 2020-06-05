Український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук привітав свою доньку Емілію з днем народження. Сьогодні, 5 червня, дівчинці виповнюється 7 років.

Володимир Остапчук на особистій сторінці в інстаграмі опублікував фото, на якому зображений разом із дітьми. У дописі він привітав донечку з особливим днем.

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Володимир Остапчук привітав доньку з днем народження

Сьогодні маленькій Емілії виповнюється 7 років. З цієї нагоди її зірковий татусь поділився архівною світлиною. Він зображений на фото разом зі своєю принцесою та сином Еваном.

Дівчинка одягнена у різнокольорову сукню. У неї яскрава зачіска та блискітки на обличчі. Ймовірно, кадр був зроблений після якогось виступу.

"З днем народження, мій маленький поні", – написав у публікації Володимир.



Володимир Остапчук з дітьми / Instagram / @vova_ostapchuk

Що відомо про дітей Володимира Остапчука?

Володимир Остапчук прожив у шлюбі з Оленою Войченко 12 років. 7 років тому у пари народилася донька, яку назвали Емілією. Через 5 років вони вдруге стали батьками. На світ з'явився їхній син Еван-Олександр.