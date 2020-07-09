Президент Володимир Зеленський 9 липня приїхав з робочим візитом у Волинську область. Також він відвідав знаменитий Луцький замок, вежа якого зображена на 200-гривневій купюрі. Пізніше в мережі він порівняв малюнок та реальність.

Відповідний допис та фото на фоні культурної пам'ятки глава держави поширив на особистій сторінці у фейсбуці. Публікація не залишилася без уваги публіки та викликала активні обговорення серед користувачів у коментарях.

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Володимир Зеленський у Луцькому замку

Окрім вирішення робочих питань, Володимир Олександрович вирішив побувати у популярному серед туристів місці – Луцькому замку. Він насолодився прогулянкою та екскурсією в історичному місці та поділився своїми враженнями із фоловерами.

Також Зеленський опублікував світлину, де позує на тлі в'їзної вежі замку та тримає у руці 200-гривневу купюру, на якій вона зображена.

Схоже? Позаду мене – в’їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд,

– написав у публікації президент.

Реакція мережі

Така публікація викликала справжній резонанс в мережі. Користувачі активно коментують її. Багато людей зазначає, що Володимиру Олександровичу слід зайнятися більше важливими справами, аніж відвідування культурних пам'яток.

"Напевно, перший раз в житті купюру таким малим (в його розумінні) номіналом тримає, тому і селфиться.

Як соромно, що це президент держави, в якій йде війна"; "Це саме те, чим має займатися президент країни в якій йде війна. Сумно"; "Цікаво, а працювати коли він вже буде? Все відпочиває, по пам'ятках катається"; "Вас обрали президентом не для того, щоб ви мандрували по країні і реалізовували свої примітивні мрії. Займіться справою", – пишуть користувачі.



Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцького замку / Скріншот / Facebook / @Володимир Зеленський Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцького замку / Скріншот / Facebook / @Володимир Зеленський



Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцького замку / Скріншот / Facebook / @Володимир Зеленський Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцького замку / Скріншот / Facebook / @Володимир Зеленський



Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцького замку / Скріншот / Facebook / @Володимир Зеленський Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцького замку / Скріншот / Facebook / @Володимир Зеленський



Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцького замку / Скріншот / Facebook / @Володимир Зеленський Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцького замку / Скріншот / Facebook / @Володимир Зеленський

Та прихильники Володимира Зеленського також не залишаються осторонь. Вони висловлюють свою підтримку та подяку: "Пане Президенте, відчувається Ваша щира любов до України. Це дуже важливо. Маю надію, що з Вашою допомогою у нас буде ще більше приводів пишатись нашою державою"; "Дуже

б хотіла зустріти призидента у нас в Луцьку".