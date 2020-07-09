Володимир Зеленський порівняв вежу Луцького замку із малюнком на 200-гривневій купюрі: фото
Президент Володимир Зеленський 9 липня приїхав з робочим візитом у Волинську область. Також він відвідав знаменитий Луцький замок, вежа якого зображена на 200-гривневій купюрі. Пізніше в мережі він порівняв малюнок та реальність.
Відповідний допис та фото на фоні культурної пам'ятки глава держави поширив на особистій сторінці у фейсбуці. Публікація не залишилася без уваги публіки та викликала активні обговорення серед користувачів у коментарях.
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Володимир Зеленський у Луцькому замку
Окрім вирішення робочих питань, Володимир Олександрович вирішив побувати у популярному серед туристів місці – Луцькому замку. Він насолодився прогулянкою та екскурсією в історичному місці та поділився своїми враженнями із фоловерами.
Також Зеленський опублікував світлину, де позує на тлі в'їзної вежі замку та тримає у руці 200-гривневу купюру, на якій вона зображена.
Схоже? Позаду мене – в’їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд,
– написав у публікації президент.
Реакція мережі
Така публікація викликала справжній резонанс в мережі. Користувачі активно коментують її. Багато людей зазначає, що Володимиру Олександровичу слід зайнятися більше важливими справами, аніж відвідування культурних пам'яток.
Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцького замку / Скріншот / Facebook / @Володимир Зеленський
Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцького замку / Скріншот / Facebook / @Володимир Зеленський
Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцького замку / Скріншот / Facebook / @Володимир Зеленський
Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцького замку / Скріншот / Facebook / @Володимир Зеленський
Реакція мережі на приїзд Зеленського до Луцького замку / Скріншот / Facebook / @Володимир Зеленський