Володимир Жогло одружився: як пройшло весілля та чому не було зірок "Вар'яти-шоу"

Український гуморист Володимир Жогло одружився зі своєю дівчиною Іриною. Актор "Вар'яти-шоу" не влаштовував гучного свята через пандемію коронавірусу. Тож як минуло весілля Володимира Жогло – дізнавайтесь у матеріалі.

15 травня Володимир Жогло та його кохана дружина Ірина оголосили про весілля. Пара змінила статуси в соцмережі, викликавши хвилю привітань від прихильників та друзів. Та після тижня мовчання Володимир Жогло відкрив деталі церемонії Новому каналу, який транслює "Вар'яти-шоу".

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Гуморист зізнався, що наразі він зі своєю дівчиною Іриною розписались у львівському РАГСі. Через карантин захід був скромним, а наречені обмінювались обітницями у масках і латексних рукавичках. Володимир Жогло додав, що на церемонії не було ані батьків, ані його колег з "Вар'яти-шоу".

"Ми розписалися відповідно до усіх карантинних норм. Це були і маски, і рукавички. До РАГСу прийшли в чітко назначений час, щоб уникнути великого скупчення людей. У будівлю запускали по одній парі. Оскільки карантин трохи послабили, ми вирішили скористатися цією можливістю і розписалися. Звісно, були лише ми вдвох, без гостей", – поділився Володимир Жогло.

Та на цьому новоспечене подружжя не обмежиться. Володимир та Ірина Жогло планують укласти церковний шлюб, після чого з усіма рідними відзначити свято. За словами телезірки, ймовірно, весілля пройде у Львові

Що відомо про роман Володимира Жогло та Ірини

Зірка "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло не афішує свого приватного життя. Тому про його роман з Іриною прихильники дізнались тільки після того, як актор освідчився їй. Сталось це на концерті "Вар'яти-шоу" перед Днем закоханих – 11 лютого.



Володимир Жогло освідчився Ірині / Facebook / @Ірина Жогло

Та, як виявилось, Ірина вже давно будує стосунки з Володимиром Жогло. За словами гумориста, він тривалий час живе з коханою, тому штамп у паспорті – це всього лише формальність для подружжя.

"Ми давно живемо разом, тому для нас це було необхідністю. Ми з дружиною вважаємо абсолютно нормальним і правильним мати і державну реєстрацію, і церковний шлюб", – додав Володимир Жогло.

Окрім цього, гуморист розповів. що з коханою він познайомився у Львові. Сталось це в неформальній атмосфері, в одному з закладів міста. Після цього Володимир Жогло почав зустрічатись з Іриною та одружився з нею.