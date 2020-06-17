Знаменитий гуморист Володимир Жогло, який виступає у складі "Вар'яти-шоу", більше не холостяк. Артист зіграв весілля зі своєю коханою дівчиною Іриною. Перші фото подружжя вже опублікувало у мережі.

Весілля Володимира Жогла

Кадри з урочистої церемонії з'явились на інстаграм-сторінці Володимира Жогла та одразу ж прикували увагу його прихильників. Актор показав знімки, зроблені у його гумористичній манері.

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На одній світлині дружина Жогло гладила його живіт, а на іншому – наречений показував гримасу, не вірячи в те, що вже одружений.

Цікаво, що цього разу церемонія пройшла за традицією. Наречена Ірина обрала білосніжну сукню з рукавами-воланами, які є трендом 2020 року. Свій образ красуня доповнила хвилястим волоссям і вінком з живих квітів. Водночас Володимир Жогло постав у класичному костюмі синього кольору та білосніжній сорочці.

Це було весілля закритого типу, в сімейному колі. Не було нічого на широку ногу або лакшері. Все дуже стримано, чітко, зі збереженням соціальної дистанції. Спочатку пройшло вінчання, а потім – невелике сімейне застілля, – розповів Володимир Жогло "Новому каналу".

Що відомо про стосунки Володимира Жогла та Ірини

Володимир Жогло не прагне афішувати своє особисте життя, тому про його роман з Іриною прихильники дізнались, коли гуморист освідчився їй на одному з концертів. Згодом актор розповів, що познайомився з дівчиною в одному із закладів Львова. Пара вже давно будує стосунки та живе разом.

Ми давно живемо разом, тому для нас це було необхідністю. Ми з дружиною вважаємо абсолютно нормальним і правильним мати і державну реєстрацію, і церковний шлюб,

– розповідав Володимир Жогло.

Розписались закохані 15 травня у Львові. Через пандемію та карантин Володимир Жогло та Ірина не запросили нікого на церемонію. Тепер же свято відбулось у колі найближчих родичів та друзів.