Володимир Бебешко прокоментував рішення Міли Нітіч піти від нього: Вона шукає новий образ

Знаменита українська виконавиця Міла Нітіч, яка 10 років перебувала під опікою продюсера Володимира Бебешка, заявила, що вирішила припинити співпрацю. Володимир прокоментував таке рішення артистки.

Міла Нітіч була фіналісткою десятого сезону проєкту "Шанс". Після цього співачка розпочала працювати з відомим українським продюсером Володимиром Бебешком. Після багаторічної співпраці Міла вирішила припинити роботу з Володимиром та займатися розвитком кар'єри самостійно. Вона дала відверте інтерв'ю для програми "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1", а Володимир відреагував на її заяву.

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Міла Нітіч розповіла, що за 10 років співпраці у неї з Володимиром не було підписаного жодного контракту, як між артистом та продюсером. Також вона не бачила документів, в яких вказувалося б, що її ім'я та пісні належать Бебешку. Зазирнувши до українського реєстру торгових марок, вона з'ясувала, що торгової марки "Міла Нітіч" не існує. Артистка вирішила припинити роботу із продюсером та зареєструвала ім'я за собою.

Володимир Бебешко прокоментував інцидент, що стався та зауважив, що відпустив співачку, бо не хотів тримати її насильно. Також він додав, що зараз займається новими музичними проєктами.

Коли артист хоче свободи і хоче щось спробувати, треба дати йому цю можливість. Не можна нікого насильно стримувати. Вона шукає новий образ, новий репертуар. У Міли така свобода,

– сказав продюсер.

Нітіч зізналася, що через сварки з Володимиром у неї були нервові зриви, через які довелося звернутися до лікарів та пройти курс лікування.

Я більше скажу, в мене голос почав пропадати. Спочатку думала, що на фізіологічній основі, а потім, коли це затягнулося на пів року, зрозуміла, що я взагалі співати не можу. Мені призначили курс терапії на місяць. Скажу відверто, мене витягли з дуже глибокої ями. Тоді в мене був стан практично хронічного неврозу,

– розповіла виконавиця.

Міла Нітіч та Володимир Бебешко у програмі "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн