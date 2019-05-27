Володимир Кличко відреагував на побиття Хайден Панеттьєрі її бойфрендом

Екс-боксер Володимир Кличко схвильований від резонансних новин, якими рясніють всі світові ЗМІ. Його колишню наречену Хайден Панеттьєрі жорстоко побив бойфренд. Після інциденту Кличко шукає можливості побачитись з акторкою.

Як повідомляють інсайдери US Weekly, знаменитий українець дізнався зі ЗМІ про жахливе побиття своєї колишньої нареченої. Таку поведінку Брайана Хікерсона він вважає неприпустимою та наразі шукає можливості навідати Хайден Панеттьєрі у Лос-Анджелесі. При цьому Володимир Кличко розглядає спільну поїздку із донькою та категорично проти, щоб під час цієї зустріч був присутній бойфренд акторки.

Читайте також: Побиття Хайден Панеттьєрі: суд ухвалив перше рішення у резонансній справі

Володимир намагається захистити її. У нього є плани влаштувати зустріч із Хайден та Кайєю. Але Брайан за жодних умов не буде там присутній,

– розповів інсайдер.

Наразі невідомо, чи має намір Володимир Кличко якимось чином повпливати на поведінку Брайана Хакерсона щодо Хайден Панеттьєрі. Однак на зустріч він налаштований рішуче.



Володимир Кличко планує влаштувати зустріч з Хайден Панеттьєрі / People

Як відомо, на початку серпня 2018 року Володимир Кличко на Хайден Панеттьєрі оголосили про скасування заручин. Знаменита пара не розголошувала деталей розриву, однак джерела зізнались, що спільно вони прийняли рішення про місце проживання спільної доньки.

Хайден вважає, що Кайї зараз не варто жити з нею – це не дуже добре для дитини. Все це дуже сумно,

– розповіли інсайдери.

Хайден Панеттьєрі та Володимир Кличко зуміли зберегти після розриву дружні стосунки. Їхня спільна донька Кайя-Євдокія, якій виповнилось 4 роки, живе зі своїм зірковим батьком в Україні. Відтак із Хайден Панеттьєрі вона бачиться вкрай рідко.

Натомість голлівудська акторка присвятила весь свій вільний час новим стосункам. Із Брайаном Хікерсоном вона вже понад 6 місяців живе у своєму розкішному маєтку. Однак їхні роман зазнав тріщини після того, як Хайден Панеттьєрі та Брайан Хікерсон потрапили до топ-новин через домашнє насилля.



Хайден Панеттьєрі та Брайан Хікерсон / People

За інформацією ЗМІ, у ніч на 2 травня 2019 року закохані пішли до бару, де після випитого алкоголю актор накинувся з кулаками на свою кохану. Зупинився він тільки тоді, коли приїхали правоохоронці. Наразі в американському суді розглядають резонансну справу: Брайану Хікерсону загрожує до 4 років позбавлення волі. Окрім цього, чоловіку заборонено наближатись до Хайден через можливу загрозу її життю.

Родичі акторки шоковані від новин про побиття зірки. Вони не на жарт переживають через її стан та допомагають їй впоратись з психологічним стресом. Друзі Брайана водночас не приховують, що він не вміє контролювати свої дії, коли вживає алкоголь.