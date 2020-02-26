Володимир Кличко занепокоєний через стосунки Гейден Панеттьєрі, – ЗМІ

Західні ЗМІ не припиняють говорити про скандальний роман Гейден Панеттьєрі та актора-початківця і рієлтора Браяна Гікерсона. Чоловік напав на свою обраницю та вдруге її побив. Через цю ситуацію, за словами інсайдерів, Володимир Кличко дуже занепокоєний.

Хоч український боксер Володимир Кличко та голлівудська зірка Гейден Панеттьєрі скасували заручини ще в серпні 2018 року, їх і досі пов'язують дружні стосунки. Спортсмен виховує їхню 5-річну доньку Кайю-Євдокію та, за даними ЗМІ, спілкується зі своєю ексобраницею. Окрім цього, інсайдери US Weekly зазначають, що Володимир Кличко стурбований через резонансні новини щодо побиття колишньої нареченої.

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Володимир дуже занепокоєний через Гейден. Він продовжує піклуватися про неї і щиро бажає їй всього найкращого,

– розповіло джерело.

Раніше інсайдери розповідали журналістам, що Володимир Кличко вважає Браяна Гікерсона "альфонсом та просто поганим хлопцем, який контролює життя Гейден та потурає її шкідливим звичкам". Водночас сама акторка відмовляється коментувати скандальні стосунки. Однак днями вперше за кілька років вона опублікувала чарівне фото своєї доньки та екскоханого. "Найкращий татко у світі", – підписала Панеттьєрі світлину, що одразу ж сприйняли як ностальгію за попередніми стосунками. Однак незадовго після публікації фото зникло.



Гейден Панеттьєрі показала, як зростає її донька / Twitter / @haydenpanettier

Що відомо про побиття Гейден Панеттьєрі?

Перший напад на Гейден Панеттьєрі стався у травні 2019 року. Після суперечки у барі акторка поверталась зі свої бойфрендом Браяном Гікерсоном додому. Однак вже на ґанку будинку п'яний чоловік накинувся на Гейден Панеттьєрі з кулаками. Це побачили сусіди зіркової пари, які й викликали правоохоронців і таким чином врятували зірку від загибелі.

Гейден Панеттьєрі знайшли в одній з кімнат маєтку в Лос-Анджелеса, де акторка намагалась сховатись від свого бойфренда-садиста. На її шиї виднілись синці, що свідчило про те, що Браян Гікерсон із силою душив жінку. З численними травмами її доправили до лікарні, а тирана одразу ж заарештували.

Я одразу помітила, що в неї були синці на оці та спухле обличчя. Також виднілись відбитки рук на шиї, лівій стороні обличчя. Коли я з нею розмовляла, вона зняла светр. Її руки були всі в синцях... Він жорстоко бив її по обличчю, змусивши ледь не впасти. Від третього удару в неї пішла кров із носа,

– розповіла поліцейська Ембер Фіндлі.

Упродовж кількох місяців судді розглядали справу жорстокого побиття та все ж відпустили Браяна Гікерсона. Після цього чоловіку вдалось переконати Гейден Панеттьєрі відновити роман. Акторка повернулась з Нью-Йорка до сонячного Лос-Анджелеса, де знов оселилась у будинку бойфренда.

Однак моторошний інцидент повторився. У День закоханих Браян Гікерсон вже вдруге напав на Гейден Панеттьєрі. Сталось це одразу після того, як маєток покинув приватний кухар, який готував романтичну вечерю для пари. Що стало причиною для жорстокої поведінки чоловіка – наразі невідомо. Після інциденту його вдруге затримали правоохоронці. Водночас родичі та друзі Гейден не приховують свого занепокоєння, адже одного разу садист може вбити її.