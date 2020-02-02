Володимир Остапчук назвав причини розлучення: Ми десятки разів намагалися склеїти цей шлюб

Телеведучий Володимир Остапчук та його колишня кохана Олена Войченко подали документи на розлучення. Цей розрив може стати одним із найгучніших в українському шоу-бізнесі. Наразі Олена Войченко дала інтерв'ю, в якому розповіла про причини розриву. Відтак і Остапчук звернувся до ЗМІ.

Раніше Олена Войченко відверто розповідала, що після Євробачення-2017, де Володимир Остапчук був одним із ведучих, він кардинально змінився. Слава повпливала на нього, а в житті шоумена почали з'являтись нові жінки. Спершу Олена прощала зради чоловіка, однак вирішила більше з цим не миритись. В інтерв'ю "Світському життю" Володимир Остапчук спростував цю заяву дружини, зазначивши, що до звернення до суду вони мали численні сварки, що й повпливало на розрив.

Читайте також: Ілона Гвоздьова гостро відреагувала на зради Остапчука: Ти – людина-л*йно року

"Підстави для сварок у нашій родині були пов’язані з моєю роботою. Не скажу, що я так пізно повертався додому, об 11-й годині, але це були пов’язані з цим моменти, тому що я жив у різних країнах: "А чому ти зараз не взяв слухавку, а я тобі дзвонила, а ти те не зробив", – і так люди зачіпляються. Але це точно не пов’язано з іншими жінками чи чоловіками"…. Найстрашніше у цій ситуації те, що ми почали це робити перед нашими дітьми", – розповів Володимир Остапчук.

Вирішив телеведучий спростувати і інформацію про зради. За словами Володимира Остапчука, він розуміє Олену, адже вони разом були 17 років, а тепер, як переконує шоумен, жінка "не може звикнути до нового статусу".

"Це неправда. Я, до речі, знаю, чому Олена вирішила дати це інтерв’ю і саме в такому ключі. Я її навіть розумію. У ній зараз говорять емоції, образа, тому що ми з 17 років разом і зараз, останні п’ять місяців, вона, мабуть, не може звикнути до нового статусу. Але насправді не потрібно тут шукати якусь сенсацію, шокову інформацію, починати мене одружувати з усіма партнерками на "Танцях". Ми десятки разів намагалися склеїти цей шлюб, але склеїти можна горщик, а коли попіл – ти вже ніколи його не склеїш", – заявив він.



Володимир Остапчук та Олена Войченко розлучаються / Instagram / @olenavoychenko

Окрім цього, Володимир Остапчук додав, що в липні під час мандрівки до Данії зрозумів, що розлучення неможливо уникнути.

"Але був момент, коли ми зрозуміли, що це вже кінець. Ми поїхали в липні до моєї сестри в Данію, а для неї це вже другий шлюб. Вона живе з чоловіком данцем, у них прекрасні діти, двоє синів. І ми побачили їхню родину, як вони спілкуються між собою, які у них теплі стосунки після 10 років. Ми не змогли створити таку сім’ю, у нас ніколи не вийде такої гарної сім’ї про яку кожен мріє. І це був той момент в липні, коли була невідворотна ситуація", – поділився шоумен.

До теми: Володимир Остапчук прокоментував скандальне інтерв'ю колишньої дружини

Прокоментував він і інформацію про роман з іншою жінкою, до якої начебто пішов жити після Євробачення-2017. Олена Войченко розповідала, що чоловік пробув там 2 тижні і повернувся до неї. Водночас Володимир Остапчук запевняє, що це неправда.

"Я не йшов до іншої жінки. Це було після "Євробачення", був момент коли ми дуже сильно посварилися. Я хочу віддати належне Олені, що коли я два чи три тижні пожив окремо, я наголошую, окремо, не в іншій сім’ї, родині, з жінкою, вона усілякими методами казала: "Ну давай спробуємо, подивися, у нас прекрасна дочка", – зазначив Володимир Остапчук.

Як відомо, ще восени 2019 року Володимир Остапчук та Олена Войченко оголосили. що розлучаються після 12 років шлюбу. Сталось це під час "Танців з зірками", де шоумен брав участь, тому чимало прихильників проєкту ввадали, що це піар-хід. Однак шоу завершилось, а пара почала шлюборозлучний процес.