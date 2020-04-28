Ексдружина Володимира Остапчука розповіла про фінансову допомогу від ведучого

Володимир Остапчук та Олена Войченко офіційно розлучилися на початку березня. Проте судова тяганина між колишнім подружжям тривала понад пів року. Ексдружина не подавала позовів на аліменти, але зірковий татко піклується про дітей та утримує їх фінансово.

Кілька днів тому шоумен Володимир Остапчук вирішив поставити крапку в публічних обговореннях його розставання з дружиною. Інстаграм-дописом він оголосив про офіційне розлучення та статус холостяка з 6 березня 2020 року. Олена Войченко для програми "Зірковий шлях" підтвердила слова колишнього чоловіка та розкрила деталі про фінансову підтримку від нього.

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Остапчук привселюдно зізнався, що завжди буде займатися вихованням спільних дітей та підтримувати їх матеріально. Ексдружина зазначила, що заради прискорення процесу розлучення не подавала позовів на аліменти. Проте батько Емілії та Евана самостійно прийняв рішення про забезпечення нащадків.

Я дала згоду на розлучення без аліментів. Він (Володимир Остапчук – ред.) оплачує школу та садок і надсилає на карту суму, яку визначає сам,

– розповіла Олена Войченко.

Слід зазначити, що впродовж розлучення ексдружина ведучого відчула на собі всю складність самотнього материнства. Вона наголошувала, що Остапчук категорично відмовлявся оплачувати послуги няні, а фінансову допомогу надавав не стабільно. Тоді Олена балансувала між роботою та вихованням сина і доньки та навіть заборгувала за два місяці навчання в школі Емілії. Сам Володимир Остапчук залишив дружині квартиру та авто, а також запевняв, що за п'ять місяців виплатив 225 тисяч гривень на утримання колишньої родини.