Володимир Остапчук показав, як потрібно вітатись з друзями під час карантину: кумедне відео

Український телеведучий Володимир Остапчук хоч і носить захисну маску у людних місцях, однак не забуває про правила рукостискань, через які також можуть передаватись хвороби, зокрема, і коронавірус. Він провів відеоінструкцію, що робити у таких випадках.

На своїй сторінці в інстаграмі чоловік опублікував відео, у якому перебуває в одному з торгових центрів Києва зі своїм другом. Обоє – в масках, але вітаються одне з одним лише за допомогою ліктів, ніг та у стилі, звичному для японців. Але в жодному разі не обіймаючись чи через рукостискання.

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"Як вітатися під час карантину. Не хворійте і будьте на позитиві", – підписав відеоролик Остапчук.

Раніше він також публікував світлину, на якій обідає разом зі своїм сином під час запровадженого країною карантину. Ведучий пояснив, що карантин – "це ще й можливість більше часу провести зі своїми близькими". ⠀

А якщо вас як батька, жахає перспектива 14 днів перебувати вдома з дітьми – йдемо на мій YouTube канал і дивимося покрокову інструкцію: як весело провести час з дитиною, куркою і скотчем (НЕ алкоголь),

– додав Володимир.

Дивіться відеоролик Володимира Остапчука, як той розважається з сином під час карантину: