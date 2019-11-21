Володимир Остапчук прокоментував свій вихід із шоу "Танці з зірками 2019"

У 13 випуску шоу "Танці з зірками 2019" популярний український телеведучий Володимир Остапчук покинув проєкт. Чоловік вирішив прокоментувати свій вихід у соціальних мережах.

Володимир Остапчук, який раніше приголомшив заявою про розлучення з дружиною Оленою Войченко після 12 років шлюбу, прокоментував вихід з "Танців з зірками" на своїй сторінці в інстаграмі.

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У 13 випуску учасники "Танців з зірками 2019" мали пройти три етапи, зокрема зіркові пари проєкту станцювали разом із суддями шоу. Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова, які танцювали з Франсіско Гомесом залишили шоу "Танці з зірками" за крок до фіналу.

Володимир подякував своїй групі підтримки, суддям і учасникам проєкту. "Ми як дитячий табір, просто за кимось батьки приїжджали на тиждень раніше. Ви всі найкращі у своїй галузі і не побоялися прийти і спробувати себе в чомусь новому", – зауважив він.

Остапчук пожартував з того, що на "Танцях" потрібно мовчати і його жодні знання іноземних мов, дикція, ерудиція та імпровізація не стали в пригоді ніяк.

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Телеведучий також подякував своїй партнерці на паркеті Ілоні Гвоздьовій: "Спасибі за те, що не дивлячись на сильні потрясіння в моєму житті і складності на проєкті, ти залишилася в першу чергу людиною, а потім вже танцюристом".

Спасибі хейтерам, за ваші "не стрибати", "йди додому", "поводься нормально" і особливо за поради як влаштувати моє особисте життя. Ваш гнів – мій найкращий стимул... Без вас я став би нудотним і нецікавим. І найголовніше – спасибі моїм рідним і близьким. За нічні дзвінки, за ранкові стусани і денні розбори польотів. Мої дітки, Олена, мама, тато, родичі, рідна Умань, Україна та інші країни – я вдячний вам за те, що зараз я абсолютна щаслива людина,

– заявив Остапчук.

"Танці з зірками 2019" 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Володимира Остапчука та Ілони Гвоздьової

Що відомо про проєкт "Танці з зірками"?Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Їхні виступи оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Григорій Чапкіс, Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.