Володимир Остапчук публічно потролив колишню дружину

Телеведучий та шоумен Володимир Остапчук вкотре привернув увагу журналістів до свого приватного життя. У мережі він розмістив допис, у якому публічно потролив заяви колишньої коханої Олени Войченко.

На інстаграм-сторінці Володимир Остапчук опублікував знімок зі спортзалу, на якому показав фрагмент свого тренування. Однак вже у дописі шоумен публічно висміяв обвинувачення Олени Войченко, з якою перебуває у процесі розлучення.

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Нещодавно жінка дала перше інтерв'ю, у якому розповіла, що Володимир Остапчук після Євробачення відчув себе популярним та зраджував їй. Окрім цього, навіть на відпочинку шоумен поводився досить егоїстично, приділяв більше собі часу, аніж дружині чи дітям. Та і щодо виплат Олена Войченко зізналась, що вони нерегулярні, тому їй доводиться маневрувати та боргувати з оплатою за школу.

"Йому хотілося свята у всіх його проявах. У плані реалізації себе, демонстрації себе і не обтяження себе якимись зобов'язаннями, якимись межами. Навіть елементарно перебуваючи на відпочинку з місячною дитиною, він міг розвертатися і йти. І коли я якось говорила: "Може варто приділити увагу або допомогти мені?", – людина не розуміла ніколи і не розуміє досі. Типу що таке? Я хочу погуляти, я хочу насолоджуватися життям, у мене одне життя. Я хочу, я хочу, я не нагулявся, так, мені подобаються різні жінки. Я хочу різних жінок, тому що я не нагулявся, а що тут такого? У мене одне життя", – пригадала Войченко.

Таку заяву Володимир Остапчук публічно спростував у програмі "Світське життя". Чоловік розповів, що з вересня виплатив колишній дружині понад 9 тисяч доларів. Однак вже у мережі він вирішив вкотре публічно потролити ситуацію щодо розлучення.

Сьогодні на тренуванні трішки пошкодив руку. Нічого страшного – до весілля загоїться,

– написав Володимир Остапчук.

Журналісти LifeStyle 24 звернули увагу і на хештеги, які прикріпив шоумен до допису, в яких висміяв слова Олени Войченко щодо зрад, жадібності та егоїзму.



Володимир Остапчук потролив колишню дружину / Instagram / @vova_ostapchuk

Про розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко стало відомо у жовтні 2019 року. Тоді шоумен був учасником розважального проєкту "Танці з зірками", відтак у прямому ефірі пояснив, що рішення приймав спільно з дружиною. Однією з причин стало проживання на дві країни – Україну та Канаду. Пара бачилась не часто через насичений графік Володимира Остапчука. Наразі у столичному суді розглядають заяву телеведучого щодо розлучення з Оленою Войченко. Подружжя має двох дітей, тому, ймовірно, саме це питання може викликати дискусію.

Щодо нерухомості, то Володимир Остапчук запевнив: ще перед поданням документів на розлучення пара підписала нотаріальну угоду, згідно з якою нерухомість та одне авто перейде у власність Олени.