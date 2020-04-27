Володимир Остапчук розкрив подробиці розлучення: як довго експодружжя не живе разом

Популярний український телеведучий після скандального відео з коханкою вирішив поставити крапку в обговоренні його розлучення з ексдружиною Оленою Войченко. Володимир Остапчук зізнався, що не живе з колишньою вже 8 місяців, а офіційно пара розлучилася ще 6 березня цьогоріч.

Вчора, 26 квітня, Остапчук опублікував пікантне відео з коханкою, яке обурило не лише його фоловерів, а й зіркових колег. Зокрема, допис у коментарях засудила співачка Оля Полякова. Шоумен поспішив дати офіційну відповідь на найбільш популярні запитання про його особисте життя черговим постом в інстаграмі.

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Телеведучий акцентував на тому, що з ексдружиною Оленою Войченко вони розірвали стосунки ще 8 місяців тому. З кінця серпня пара не живе разом. Як запевняє Володимир Остапчук, таке рішення було цілком свідоме та обдумане для обох партнерів. Проте законодавством передбачено, що процес офіційного розлучення триває досить довго, коли у колишнього подружжя є спільні діти.

Шоумен вирішив розсекретити дату, коли суд узаконив рішення про їхнє з Оленою розлучення. Це сталося ще 6 березня 2020 року і "обидві сторони були з ним згодні, не подаючи апеляцій". Остапчук наголосив, що шалено любить двох своїх дітей – доньку Емілію та сина Евана, та завжди буде займатися їхнім вихованням.

Я розлучений. Так в житті буває і не тільки у мене. Давно не перебуваю в минулих стосунках і, чесно кажучи, за 8 місяців страшно втомився від цієї теми,

– пояснив ведучий.

Остапчук зазначив, що до таких відвертостей він зважився через шквал обговорення його попереднього відео, на якому він засвітив жіночі ніжки. Фани розкритикували такий вчинок зірки та зазначили, що подібними діями він завдає невимовний біль колишній дружині. "Не надавав цій інформації розголосу, тому що вважаю, що особисте життя повинне залишатися особистим. Але після сьогоднішнього відео і ваших запитань зрозумів, що тут потрібно поставити остаточну крапку. І не давати більше можливості спекулювати на цій темі", – аргументував Володимир Остапчук.

Нагадаємо, що про розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко стало відомо у жовтні 2019 року. Тоді шоумен був учасником розважального проєкту "Танці з зірками", відтак у прямому ефірі пояснив, що рішення приймав спільно з дружиною. Проте згодом екскохана публічно викрила численні зради чоловіка та зізналася, що вони неодноразово намагалися "склеїти" шлюб.