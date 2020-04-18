Володимир Остапчук розповів про розкішний подарунок від Філіпа Кіркорова

Популярний український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук вкотре приголомшив фанатів. Виявляється, під час участі в "Танцях з зірками" йому написав російський виконавець Філіп Кіркоров. Згодом артист передав Володимиру розкішний подарунок у вигляді iPhone 11.

Українська співачка Оля Полякова на карантині проводить прямі ефіри на особистій сторінці в інстаграмі разом із зірками шоу-бізнесу. Днями до розмови приєднався ведучий Володимир Остапчук, який приголомшив зізнанням про знайомство з "королем російської естради" Філіпом Кіркоровим.

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Шоумен каже, що познайомився з Філіпом Бедросовичем під час проєкту "Танці з зірками 2019". Він написав Остапчуку в особисті повідомлення: "Я спостерігаю за твоїми успіхами, мені подобається ваша пара і те, як ти танцюєш". Так вони почали спілкуватися. Ведучий зізнався, що отримати такий комплімент було дуже приємно.

Та простим спілкуванням їхні стосунки не завершилися. З нагоди дня народження Володимира, Кіркоров опублікував величезний допис-привітання та передав йому подарунок через Олю Полякову. Через пів місяця презент опинився в шоумена.

Виявилося, що Філіп Кіркоров приготував для Остапчука новенький iPhone 11.

Цей телефон лежить вдома, у мене iPhone 10. Цей 11 нікому не дарую – він запакований. Для мене дивно отримувати в подарунок телефон. Це як жест поваги. Але ми домовилися, що коли побачимося, я йому теж зроблю подарунок і ми будемо квити. У нього до мене теплі дружні почуття, напевно,

– прокоментував такий вчинок російської зірки український ведучий.