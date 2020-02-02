Володимир Остапчук розповів, як про розлучення дізналась його донька

Одна із взірцевих пар українського шоу-бізнесу Володимир Остапчук та Олена Войченко розлучаються. Пара виховує двох дітей: 6-річну Емілію та 1-річного Евана. І якщо хлопчик ще не розуміє, що відбувається у сім'ї, то до розмови з донькою батьки ретельно готувались.

Як Володимир Остапчук розповів в коментарі "Світському життю", перед бесідою з донькою він радився з дитячим психологом. Телеведучий зізнався, що Емілія ставала свідком їхніх з Оленою Войченко сварок, тому, ймовірно, розуміла, що батьки не можуть жити разом.

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"Я, як педагог, як людина, яка спеціально ходила до дитячого психолога, аби зрозуміти, як правильно це дитині пояснити, скажу: Емілія – та дівчинка, яка бачила наші постійні сварки, прямо серйозні сварки, прямо дуже серйозні сварки і вона все прекрасно розуміє. Їй шість років, але вона розуміла, що не клеїться це життя, вона це бачила. Ми прийшли і сказали: "Еміліє, доцю, ти розумієш, така історія, ти бачиш, що ми з мамою постійно сваримось, можливо, нам з мамою не треба жити разом, а окремо. Це не означає, що ми тебе не любимо, це не означає, що я не приїжджатиму і не читатиму тобі казочки". Це стрес, але більший стрес, коли люди не роз’їжджаються і відбуваються погані речі в родинах", – розповів Володимир Остапчук.

У жовтні 2019 року Володимир Остапчук та Олена Войченко оголосили, що розлучаються після 12 років шлюбу. Тоді пара вирішила не розголошувати причин такого рішення. Однак минуло кілька місяців і подружжя все ж пояснило прихильникам, що сталось. За словами Олени Войченко, Володимир Остапчук зраджував, що й стало причиною розлучення. Водночас шоумен спростував ці заяви, зазначивши, що вони постійно сварились навіть у присутності дітей.

"Найстрашніше у цій ситуації те, що ми почали це робити перед нашими дітьми. Краще залишатися дорослими і люблячими батьками, ніж травмувати психіку маленьких дітей. Я не виносив цю історію виключно через те, щоб убезпечити якраз дітей", – додав Володимир Остапчук.