Володимир Остапчук вибачився за ганебні жарти про коронавірус та Євробачення-2020

Популярний український ведучий та шоумен Володимир Остапчук днями вкотре відзначився у скандалі. Він публічно висміяв співака Melovin, який представляв Україну на Євробаченні-2018 та пожартував про спалах смертельного коронавірусу. Тепер шоумен вибачився за сказані ним слова.

4 березня у столичному Палаці Спорту відбувся концерт гурту KAZKA, на якому були присутні близько дев'яти тисяч прихильників. Перед виступом колективу на сцену вийшов ведучий Володимир Остапчук, який вже не раз потрапляв до скандалів, що набирали широкого розголосу. Спершу вони стосувалися його розлучення, він негативно відписував підписникам в інстаграмі, а тепер відзначився ганебними жартами на сцені Палацу Спорту. На його висловлювання відреагували Melovin та модель з інвалідністю Олександра Кутас. Користувачі інстаграму активно коментували цей інцидент у дописах Володимира. Вчора, 8 березня, він публічно вибачився за свої слова в інстаграм-сторіс.

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Під час концертної програми шоумен представив гумористичний стендап. Тоді він назвав Євробачення "конкурсом геїв, інфалідів та фріків". Також ведучий згадав про спалах смертельного коронавірусу, який вже забрав життя більш, ніж трьох тисяч осіб. Остапчук порадив всім, хто повернувся з Італії чи Китаю, насолоджуватися концертом, на який прийшли, бо він може бути останнім у їхньому житті.

Такі жарти викликали обурення в мережі. Прокоментували стендап Володимира і його колеги, зокрема, Melovin, якого шоумен назвав "термінатором з катарактою". Модель з інвалідністю Олександра Кутас звернулася до Остапчука за поясненнями щодо висловлювань про учасників Євробачення, проте той заявив, що не бачить проблеми в тому, що сказав слово "інвалід" в мікрофон.

Через декілька днів у інстаграм-сторіс ведучого з'явилося публічне вибачення, в якому він зізнався, що, коли все добре обдумав, то зрозумів, що його слова могли ранити когось.

Друзі, хочу щиро вибачитися за некоректні вислови, які сказав декілька днів тому в Палаці Спорту. Я не хотів нікого образити. Після справедливих зауважень в мою сторону, я не одразу розібрався в їх суті і, поквапившись, відповів. Два дні я роздумував над цим, поставив себе на місце тих, кого міг образити, і зрозумів наскільки боляче могли ранити слова і терміни, які я легковажно, не задумуючись, в гумористичному куражі, сказав,

– написав Володимир Остапчук.



Володимир Остапчук вибачився за ганебні жарти / Instagram-Stories / @vova_ostapchuk