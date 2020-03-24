Володимир Остапчук виготовляє захисні маски від коронавірусу

Популярний український ведучий та шоумен Володимир Остапчук не перестає бути в центрі уваги. Спершу всі активно обговорювали його розлучення, потім був скандал із недоречними жартами, а тепер Володимир пропонує купити маски від коронавірусу з написом "#подбухиваю".

Пандемія коронавірусу спричинила дефіцит медичних масок, халатів, рукавиць та інших засобів захисту. Всесвітньо відомі бренди одягу закрили свої фабрики на карантин, окрім тих, де запровадили виробництво потрібної для лікарень продукції. Шоумен Володимир Остапчук пропонує купити маску з написом "#подбухиваю" у своєму онлайн-магазині. Відповідний допис він розмістив на інстаграм-сторінці.

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Володимир вирішив скористатися ситуацією, яка склалася у світі, та почав виробляти маски власного бренду. Такий вчинок ведучого викликав обурення в мережі. Підписники зазначають, що в такий час потрібно маски роздавати безкоштовно, а не заробляти на цьому гроші. На що шоумен відповів, що він чоловік, а чоловік нікому нічого не винен.



Скриншот сторінки Володимира Остапчука / Instagram / @vova_ostapchuk

Зазначимо, станом на 24 березня у світі зафіксували 392 230 випадків зараження коронавірусом. Померли 17 147 людей, одужали – 103 389. В Україні виявили 97 хворих та підтвердили 3 летальні випадки. Одній людині вдалося одужати. Людей закликають не виходити зайвий раз на вулицю. Якщо ж виникає така потреба, то одягати маску, рукавиці та уникати скупчення людей.



Як використовувати маску під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу