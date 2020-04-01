Володимир Остапчук заявив, що у нього роман з Вікторією Булітко

Український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук опублікував у своєму інстаграмі світлину з акторкою "Дизель Шоу" і зазначив, що вона його нова дівчина.

В мережі Остапчука критики неодноразово називали людиною, яка любить хайп. Втім очевидно, що шоумен просто вирішив розважитися і потішити своїх підписників, привітавши їх таким чином з 1 квітня – Днем сміху.

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Не можу більше приховувати свою Любов. Ось вона – власниця "руки" і нова дівчина Остапчука. Скажу одразу, що свої почуття ми охороняли від зайвих очей. Дякую вам за підтримку і за те, що не осуджуєте,

– написав Остапчук

Більшість читачів оцінили жарт телеведучого, однак знайшлися й ті, які думають, що це правда. Мовляв, можливо вони дійсно разом, а 1 квітня Остапчук використав задля прикриття.

Відомо, що телеведучий та акторка були учасниками в танцювальному проєкті "Танці з зірками". Вікторія Булітко раніше зазначала, що своє особисте життя залишає поза камерами, хоча й ширилися чутки про її роман з хореографом Дмитром Дікусаром.

Однак журналістам ще взимку таки вдалося розсекретити дівчину Остапчука. Новою коханою телеведучого виявилася 33-річна юристка Христина Горняк.

З жінкою, яка зруйнувала зіркову родину, Остапчук познайомився влітку на весіллі в Італії. Тоді Володимир був ведучим свята, а Христина – подружкою нареченої. Пара часто подорожує разом за кордон, втім офіційно обоє ще не розсекречують стосунки.