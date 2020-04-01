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Володимир Остапчук заявив, що у нього роман з Вікторією Булітко

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Володимир Остапчук привітав усіх з 1 квітня / Телекритика

Український телеведучий та шоумен Володимир Остапчук опублікував у своєму інстаграмі світлину з акторкою "Дизель Шоу" і зазначив, що вона його нова дівчина.

В мережі Остапчука критики неодноразово називали людиною, яка любить хайп. Втім очевидно, що шоумен просто вирішив розважитися і потішити своїх підписників, привітавши їх таким чином з 1 квітня – Днем сміху.

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Не можу більше приховувати свою Любов. Ось вона – власниця "руки" і нова дівчина Остапчука. Скажу одразу, що свої почуття ми охороняли від зайвих очей. Дякую вам за підтримку і за те, що не осуджуєте,
– написав Остапчук

Більшість читачів оцінили жарт телеведучого, однак знайшлися й ті, які думають, що це правда. Мовляв, можливо вони дійсно разом, а 1 квітня Остапчук використав задля прикриття.

Відомо, що телеведучий та акторка були учасниками в танцювальному проєкті "Танці з зірками". Вікторія Булітко раніше зазначала, що своє особисте життя залишає поза камерами, хоча й ширилися чутки про її роман з хореографом Дмитром Дікусаром.

Однак журналістам ще взимку таки вдалося розсекретити дівчину Остапчука. Новою коханою телеведучого виявилася 33-річна юристка Христина Горняк.

З жінкою, яка зруйнувала зіркову родину, Остапчук познайомився влітку на весіллі в Італії. Тоді Володимир був ведучим свята, а Христина – подружкою нареченої. Пара часто подорожує разом за кордон, втім офіційно обоє ще не розсекречують стосунки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наверняка многие сейчас сидя на карантине, думают о том, какой бы им бизнес запустить, или дальнейшие действия в сфере своего развития после... ⠀ И это прекрасно!!! ⠀ Но главное не упустить важный момент, любой бизнес требует уплаты налогов, а значит заранее регистрация его путём создания юридического лица или физического лица предпринимателя! ( ФЛП, на украинском -ФОП)#нотариальныйпонедельник, привет! ⠀ В наше время ситуация очень упростилась по регистрации ФЛП, все что от вас требуется пойти к нотариусу или регистратору, взяв и заполнив такие документы: Заявление о государственной регистрации ФЛП. Паспорт, код ИНН И самое важное никаких квитанций по уплате Админ. сбора. Никаких юридических адресов, и никаких огромных уставных капиталов, либо бумажной волокиты. Теперь все упростилось. ⠀ Единственное, что придя к нотариусу, вы должны знать, какие виды деятельности будете осуществлять, чтобы правильно их указать, так как от этого потом будет зависеть ваше налогообложение. ( КВЭД). ⠀ Ведите свой бизнес легко. ⠀ Обращайтесь к специалистам, которые помогут и подскажут, избавив Вас от лишних нюансов!‍#madamnotary

Допис, поширений kristygor (@kristygor)

 

Автор: Юлія Турелик
Теги: Володимир Остапчук Зіркові романи LifeStyle
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