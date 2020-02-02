Володимир Остапчук зізнався, що буде з його нерухомістю після розлучення

Телеведучий Володимир Остапчук та Олена Войченко вже розпочали судовий процес щодо розлучення. У пари буде чимало питань, які варто узгодити у суді. Та, ймовірно, нерухомість, не стане приводом для дискусій.

Як Володимир Остапчук зізнався у програмі "Світське життя", у шлюбі з Оленою Войченко він придбав дві квартири та дві машини. Однак конфлікту через це не мало б виникати. Ще перед поданням документів на розлучення подружжя підписало нотаріальну угоду, згідно з якою нерухомість та одне авто перейде у власність Олени.

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Шоумен переконує: продовжує забезпечувати своїх дітей та виділяти на них кошти. Окрім цього, Володимир Остапчук заявив, що половину заощаджень, а це близько 30 тисяч доларів, він також залишив дружині.

"Я взяв на себе зобов’язання, як нормальний чоловік, виплачувати щомісяця певну суму. Я порахував, що з 1 вересня 2019 року по 1 лютого 2020 я на дітей виплатив 225 тисяч гривень, це трішки більше, ніж 9 тисяч доларів. Також я оплачую школу, додаткові витрати, пов’язані з поїздками закордон чи на відпочинок. Коли вони були в Канаді, то я винаймав їм будинок, у якому вони жили два з половиною місяці", – розповів Остапчук.

Водночас Олена Войченко повідомила, що її колишній коханий нерегулярно допомагає фінансово. Тому жінка сама заробляє і маневрує у виплатах. Зокрема, за навчання доньки Емілії вона заборгувала за 2 місяці. Окрім цього, платити за послуги няні Володимир Остапчук також не має наміру.

"Володимир не готовий допомагати з нянею ні за яких обставин, я намагаюсь самостійно це робити. Я намагаюсь працювати і заробляти максимально, поки що мені вдається триматись на певному рівні. Володимир хоч і допомагає, але не стабільно. Я намагаюсь балансувати… Мені назустріч йдуть люди. Наприклад, за ту ж школу я заборгувала за два місяці", – зі сльозами на очах поділилась Олена.

На ці заяви Володимир Остапчук відповів: "Я не можу відмовитися або погодитися оплачувати няню. Я плачу певну суму щомісяця, а як вона їх розподіляє це вже інша справа. Я думаю 225 тисяч гривень за 5 місяців вистачить, якщо їх розумно розподілити. Я не тільки грошовими виплатами підтримую родину, я зобов’язався бути гарним батьком, яким я був, є і назавжди залишуся".