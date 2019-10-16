Володимир та Олена Зеленські прилетіли до Риги: в якому вбранні постала перша леді

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Володимир та Олена Зеленські
Володимир та Олена Зеленські / Instagram / @olenazelenska_official

Перша леді України продовжує підкорювати прихильників стильними та елегантними виходами. Олена Зеленська супроводжувала главу держави під час офіційної поїздки до столиці Латвії, де засвітила класичний костюм.

За офіційними даними, президентське подружжя прилетіло до Латвії 16 жовтня. Зустрічали Володимира та Олену Зеленських біля Ризького замку, який є резиденцією глави держави. Наразі у мережі з'явились перші фото з міжнародної поїздки, відтак всі українці змогли оцінити ефектний вихід першої леді. 

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Цього разу Олена Зеленська вирішила не одягати улюблені штанні костюми, надавши перевагу мідіспідниці та піджаку. Вбрання бузкового кольору підкреслило струнку фігуру першої леді та виглядало дуже елегантно. Завершити образ знаменита українка вирішила взуттям на невеличких підборах та лаконічними прикрасами.


Володимир та Олена Зеленська у Ризі / Instagram / @olenazelenska_official

Стильний вихід першої леді України
Стильний вихід першої леді України / Пресслужба

Президент України та перша леді в Латвії
Президент України та перша леді в Латвії / Пресслужба

Після офіційної частини президенти вирушили на перемовини, під час яких вже встигли обговорити чимало важливих питань про співпрацю. А от перша леді, за традицією, відвідала Національний музей та ознайомилась з культурою країни. Окрім цього, Олена Зеленська побувала в українській школі Риги, де взяла участь у святковому концерті, організованому до її приїзду. 

Олена Зеленська в Латвії
Олена Зеленська в Латвії / Instagram / @olenazelenska_official

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Олена Зеленська
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