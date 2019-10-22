Володимир та Олена Зеленські взяли участь в інтронізації Імператора Японії: перше фото та відео
Президент України Володимир Зеленський та його чарівна дружина Олена стали запрошеними гостями особливої події – інтронізації Імператора Японії Нарухіто. Наразі у мережі з'явились перші кадри з урочистого заходу.
Як відомо, окрім українців, на церемонії в Токіо були присутні високопосадовці з 200 держав світу. Серед запрошених гостей – представники королівських родин, зокрема, іспанські монархи Філіп VI та Летиція, британський принц Чарльз, представники монархії з Данії та Нідерландів. Відтак Володимир та Олена Зеленські не приховували, що для них було честю побувати на такій події.
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"Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для покращення життя кожної людини", – наголосив Володимир Зеленський.
Для особливого виходу президентське подружжя готувалось заздалегідь. Глава України постав перед високопосадовцями у класичному чорному фраку з метеликом та білій сорочці. Водночас перша леді зуміла вразити гостей ніжністю свого вбрання. Олена Зеленська красувалась у вечірній сукні жовтого кольору. Образ вона вирішила завершити взуттям на невеличких підборах та клатчем, підібраним під колір одягу.
Цікаво, що Олена Зеленська, за прикладом королівських родин, заплела волосся у зачіску, щоб уникнути конфузів у разі вітряної погоди. Також журналісти LifeStyle 24 помітили ще один елемент образів Її Величностей – рукавички. Відомо, що без цього аксесуару королева Єлизавета ІІ вкрай рідко постає на урочистих церемоніях.
Володимир та Олена Зеленські в Японії / Getty Images
Чому у Японії з’явився новий імператор
Ще у 2016 році японський імператор Акіхіто вперше заявив, що хотів би відректись від престолу. Причиною такого рішення був поважний вік і стан здоров’я (імператор переніс операцію на серці та подолав рак). У зв'язку з цим парламент Японії дозволив Акіхіто офіційно зректись престолу та передати повноваження своєму сину. Раніше Нарухіто міг отримати титул імператора тільки після смерті батька.
У квітні 2019 року 85-річний Акіхіто став першим монархом Японії, який за останні 200 років добровільно склав свої повноваження. Його місце посів старший син. На престол Нарухіто зійшов у перший день травня. Тепер же імператор влаштував офіційну церемонію, запросивши на подію високопосадовців з усього світу.