Володимир та Олена Зеленські взяли участь в інтронізації Імператора Японії: перше фото та відео

Президент України Володимир Зеленський та його чарівна дружина Олена стали запрошеними гостями особливої події – інтронізації Імператора Японії Нарухіто. Наразі у мережі з'явились перші кадри з урочистого заходу.

Як відомо, окрім українців, на церемонії в Токіо були присутні високопосадовці з 200 держав світу. Серед запрошених гостей – представники королівських родин, зокрема, іспанські монархи Філіп VI та Летиція, британський принц Чарльз, представники монархії з Данії та Нідерландів. Відтак Володимир та Олена Зеленські не приховували, що для них було честю побувати на такій події.

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"Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для покращення життя кожної людини", – наголосив Володимир Зеленський.

Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто. Президент Володимир Зеленський та Перша Леді Олена Зеленська беруть участь в інтронізації японського імператора Нарухіто. Сьогодні це одна з головних світових подій. До Токіо з‘їхалося понад 2000 гостей з більш ніж 180 країн. З новим імператором у Японії почалася нова ера «рейва», що можна перекласти як «гарна гармонія». Нарухіто зійде на 6,5-метровий трон. Традиційна церемонія яскрава і добре продумана. Остання інтронізація японського імператора відбулася 30 років тому. Володимир Зеленський став першим українським Президентом, запрошеним на церемонію. Дивіться пряму трансляцію тут. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 21 жовтня 2019 р.

Для особливого виходу президентське подружжя готувалось заздалегідь. Глава України постав перед високопосадовцями у класичному чорному фраку з метеликом та білій сорочці. Водночас перша леді зуміла вразити гостей ніжністю свого вбрання. Олена Зеленська красувалась у вечірній сукні жовтого кольору. Образ вона вирішила завершити взуттям на невеличких підборах та клатчем, підібраним під колір одягу.

Цікаво, що Олена Зеленська, за прикладом королівських родин, заплела волосся у зачіску, щоб уникнути конфузів у разі вітряної погоди. Також журналісти LifeStyle 24 помітили ще один елемент образів Її Величностей – рукавички. Відомо, що без цього аксесуару королева Єлизавета ІІ вкрай рідко постає на урочистих церемоніях.



Володимир та Олена Зеленські в Японії / Getty Images

Чому у Японії з’явився новий імператор

Ще у 2016 році японський імператор Акіхіто вперше заявив, що хотів би відректись від престолу. Причиною такого рішення був поважний вік і стан здоров’я (імператор переніс операцію на серці та подолав рак). У зв'язку з цим парламент Японії дозволив Акіхіто офіційно зректись престолу та передати повноваження своєму сину. Раніше Нарухіто міг отримати титул імператора тільки після смерті батька.

У квітні 2019 року 85-річний Акіхіто став першим монархом Японії, який за останні 200 років добровільно склав свої повноваження. Його місце посів старший син. На престол Нарухіто зійшов у перший день травня. Тепер же імператор влаштував офіційну церемонію, запросивши на подію високопосадовців з усього світу.