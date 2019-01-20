Володимир Ткаченко змінив ім'я та зірвав овації на шоу "Голос країни 9": відео
Український співак Володимир Ткаченко вирішив розпочати новий етап у вокальній кар'єрі. Артист змінив ім'я на Девід Аксельрод, з яким виступив на шоу "Голос країни 9".
Днями стало відомо, що Володимир Ткаченко повернеться на талант-шоу. Артист обрав "Голос країни 9", адже переконаний, що це найкоротший шлях до мільйонної аудиторії. Однак розпочати новий етап у своєму житті він вирішив з іншим іменем – Девід Аксельрод. За словами його дружини, продюсера Олени Мозгової, це не просто псевдонім.
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Це прізвище його діда, яке він взяв собі. Тепер його звуть Девід Аксельрод,
– розповіла Олена Мозгова.
Для Девіда Аксельрода, який має понад 15 років вокального досвіду, вихід на сцену "Голос країни 9" був дуже впевненим. Артист з легкістю розвернув усі чотири суддівські крісла та змусив тренерів поборотись за нього. Зрештою, слова Тіни Кароль були найбільш переконливими для співака, відтак він долучився до команди поп-діви.
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Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Девіда Аксельрода (Володимира Ткаченка)
До слова, Володимир Ткаченко – талановитий співак, який колись брав участь у гурті "Барселона". Артист неодноразово демонстрував свій талант на вокальних шоу, зокрема, "Шанс", "Ти – зірка", "Нова хвиля" та "Х-фактор". Відомо, що Володимир Ткаченко випустив три кліпи – "Сердцу не прикажешь", "Тебя выбираю" та "Амели". Разом із Оленою Мозговою він виховує доньку Зою та Євгенію від першого шлюбу з Олександром Пономарьовим.
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