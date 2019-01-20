Володимир Ткаченко змінив ім'я та зірвав овації на шоу "Голос країни 9": відео

2485 Читать новость на русском
Володимир Ткаченко змінив ім'я та покорив Голос країни 9 сезон - відео
Володимир Ткаченко змінив ім'я на Девід Аксельрод / 1plus1.ua

Український співак Володимир Ткаченко вирішив розпочати новий етап у вокальній кар'єрі. Артист змінив ім'я на Девід Аксельрод, з яким виступив на шоу "Голос країни 9".

Днями стало відомо, що Володимир Ткаченко повернеться на талант-шоу. Артист обрав "Голос країни 9", адже переконаний, що це найкоротший шлях до мільйонної аудиторії. Однак розпочати новий етап у своєму житті він вирішив з іншим іменем – Девід Аксельрод. За словами його дружини, продюсера Олени Мозгової, це не просто псевдонім. 

Читайте також: Голос країни 9 сезон 1 випуск: хто підкорив зіркових суддів приголомшливим співом

Це прізвище його діда, яке він взяв собі. Тепер його звуть Девід Аксельрод,
– розповіла Олена Мозгова.

Для Девіда Аксельрода, який має понад 15 років вокального досвіду, вихід на сцену "Голос країни 9" був дуже впевненим. Артист з легкістю розвернув усі чотири суддівські крісла та змусив тренерів поборотись за нього. Зрештою, слова Тіни Кароль були найбільш переконливими для співака, відтак він долучився до команди поп-діви. 

Читайте також: Чоловік Олени Мозгової візьме участь у шоу "Голос країни 9": несподівана причина

Голос країни 9 сезон 1 випуск: дивитись онлайн – виступ Девіда Аксельрода (Володимира Ткаченка)

 

До слова, Володимир Ткаченко – талановитий співак, який колись брав участь у гурті "Барселона". Артист неодноразово демонстрував свій талант на вокальних шоу, зокрема, "Шанс", "Ти – зірка", "Нова хвиля" та "Х-фактор". Відомо, що Володимир Ткаченко випустив три кліпи – "Сердцу не прикажешь", "Тебя выбираю" та "Амели". Разом із Оленою Мозговою він виховує доньку Зою та Євгенію від першого шлюбу з Олександром Пономарьовим. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Голос країни 9 сезон дивитись онлайн
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом
19 січня 19:43 Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом
2290
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
18 січня 19:09 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 1904
Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
18 січня 17:08 Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
4755
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
18 січня 14:08 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 2437
Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
17 січня 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
Олена Булан 3201
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 1381
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук