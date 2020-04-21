Володимир Зеленський привітав Єлизавету ІІ з днем народження: що написав президент
Президент України Володимир Зеленський не оминає увагою пам'ятні дати і дні народження світових лідерів. 21 квітня він привітав британську королеву Єлизавету ІІ зі святом.
Як відомо, Її Величності Єлизаветі ІІ виповнилось 94 роки. За традицією, королева відзначає свято у сімейному колі, та через пандемію коронавірусу відсвяткує день народження тільки з чоловіком Філіпом. Однак ніхто не скасовував хвилю привітань, тому Єлизавета ІІ вже почала отримувати електронні листівки від світових лідерів. Зокрема, на твіттер-сторінці Володимир Зеленський розмістив допис, у якому привітав монарха.
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"Від імені всіх українців мені приємно передати теплі привітання Її Величності королеві з днем народження! Королева – символ мужності, віри та відданості. Бажаю Її Величності та всім британцям міцного здоров’я, злагоди та добробуту", – написав Володимир Зеленський у мережі.
Відомо, що на час карантину королева Єлизавета ІІ самоізолювалась у своїй резиденції у Віндзорі. Її Величність відмовилась від родинної вечері, щоб не наражати близьких на небезпеку. Окрім цього, Єлизаветі ІІ довелось відкласти урочисте свято, яке вона, за традицією, щороку проводить у Лондоні. Тому чи не вперше за історію правління королеви влітку 2020 року не відбудеться грандіозного параду з нагоди її дня народження.
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