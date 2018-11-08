Володимир Зеленський з голим торсом виконав фізичні вправи: відео

Один із найвідоміших гумористів країни Володимир Зеленський вкотре підкорив мережу мотиваційним відео. Кількасекундний ролик з'явився у його блозі та одразу ж розбурхав Instagram.

Попри насичені зйомки у фільмах та гумористичних проектах Володимир Зеленський не забуває про щоденні тренування. Актор щоразу публікує ефектні ролики та показує, як проходять його заняття під контролем особистого тренера.

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Днями у мережі з'явилось чергове відео з Володимиром Зеленським, яке вже встигло розбурхати Instagram. На кадрах видно, як гуморист піднімає важкий металевий брус. При цьому шоумен виконує вправу в одних шортах, тому на його тілі видніються кубики пресу.

Забув футболку, але не забув шорти. Слава Богу! Всім спортивного ранку,

– з гумором написав Володимир Зеленський.

Понад 500 тисяч користувачів мережі вподобали ефектне відео. Прихильники Володимира Зеленського одразу ж засипали його компліментами та відзначили, що він перебуває у чудовій фізичній формі.