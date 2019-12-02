Володимира Остапчука запідозрили у романі з Ксенією Мішиною, – ЗМІ

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Володимир Остапчук закрутив роман з Ксенією Мішиною, – ЗМІ / Колаж LifeStyle 24

Український шоумен Володимир Остапчук, який під час участі у проєкті "Танці з зірками" розпочав шлюборозлучний процес з дружиною Оленою Войченко, сходив на побачення з акторкою і переможницею шоу Ксенією Мішиною.

Про це написав користувач у коментарях до одного з дописів програми "Світське життя" в інстаграмі. Жінка під ніком @animallovers2018 попросила телеведучу Катю Осадчу запитати у Володимира Остапчука, що той робив у Відні у середу, 27 листопада, в компанії переможниці "Танців з зірками" Ксенії Мішиною.

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Користувачка додала, що шоумен також цілував Мішину у шию. Інша дівчина також у коментарях зазначила, що бачила Остапчука у Відні, але тільки в понеділок.

"Сховатися не виходить у них", – додала користувачка у соціальних мережах.

Редакція LifeStyle 24 зв'язалася з представниками Володимира Остапчука і наразі очікує відповіді стосовно підтвердження, або спростування чуток про роман шоумена з Ксенією Мішиною.

 


Скріншот з інстаграму

Що відомо про розлучення Володимира Остапчука?

25 жовтня Україна була приголомшена від новини: Володимир Остапчук та Олена Войченко вирішили розлучитись. Телеведучий офіційно підтвердив всі чутки, а у мережі з'явилась заява на розірвання шлюбу. Згідно з документом, позивачем був Володимир Остапчук.

Наразі точно невідомо, що стало причиною розлучення після 12 років сімейної ідилії. Однак у звернення Володимир Остапчук натякнув, що кохання на відстані не витримало випробування. Ведучий живе на дві країни – в Україні та Канаді.

"Між нами роки міцних відносин і дружби, підтримки і партнерства, спільних подорожей, життя на дві країни, що далеко не легко, і багато іншого", – заявив Володимир Остапчук.

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові романи
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