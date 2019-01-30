"Вона б поставила йому монумент", – Сара Джесіка Паркер про смерть Містера Біга у серіалі

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Сара Джесіка Паркер
Сара Джесіка Паркер / www.gettyimages.com

Знаменита американська актриса Сара Джесіка Паркер, яка зіграла головну героїню Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто", зізналася, як вона уявляє сучасне життя енергійної журналістки і "чоловіка її мрії" Містер Біг.

Про це Сара Джесіка Паркер розповіла в короткому інтерв'ю виданню E! News.

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Акторка, яка зіграла головну героїню, припускає, що Керрі і Біг досі живуть в Нью-Йорку.

"Вона (Керрі Бредшоу, – 24 канал) досі пише. Їй все ще є про що розповісти, адже за останні роки відбулося багато політичних і соціальних змін. Я думаю, Керрі глибоко залучена у всі світові події. Вона багато читає, все ще дружить з Самантою, Мірандою, Шарлоттою і насолоджується спокійним життям з Містером Бігом", – наголосила Сара.

Раніше журналіст Джейм Ендрю Міллер, який побачив чорновий варіант сценарію майбутнього фільму "Секс і місто – 3", розповів, що на початку стрічки Керрі Бредшоу стане вдовою: її чоловік Містер Біг (актор Кріс Нот) помре від серцевого нападу і у героїні почнеться нове життя.

"Третя частина повинна бути історією не про чотирьох жінок, а про те, як Керрі стає вдовою і переживає смерть Біга", – наголосив журналіст.

Сара Джесіка Паркер прокоментувала, як втрата чоловіка може вплинути на Керрі Бредшоу.

Я думаю, що вона була б спустошена, якби її чоловік помер. Вона відчула б велику втрату, але була б вдячна за час і спогади, які у них були. Вона б точно тужила за ним і дбайливо зберігала у пам'яті всі моменти, пережиті разом. Можливо, вона б поставила йому монумент, що дуже у дусі Керрі,
– пояснила акторка.

Керрі Бредшоу і Містер Біг /
Керрі Бредшоу і Містер Біг / "Секс і місто"

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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