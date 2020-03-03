Вона була такою сумною, – колега Мерилін Монро розповіла, якою акторка була за кадром

Хоч Мерилін Монро померла ще у 1962 році, вона і досі залишається еталоном жіночності та секс-символом. Однак якою акторка була за кадром – про це відверто розповіла її колега Мамі Ван Дорен.

В інтерв'ю журналістам Fox News 89-річна акторка відверто розповіла, що дружила з Мерилін Монро. Обидвох білявок вважали секс-символами американського кіно, однак Мамі Ван Дорен не була настільки популярною, як її колега. Тому Мерилін навіть направила красуню на курси акторської майстерності до своєї викладачки.

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Мерилін, мені дуже подобалась. Я отримала від неї цінні поради і навіть ходила до її викладачки з драми Наташі Латес. Але вона мені просто не підходила. Тож я перейшла до іншого викладача,

– розповіла Мамі Ван Дорен.

Акторка згадує, що часто бачилась з Мерилін Монро як на знімальному майданчику, так і поза ним. Мамі Ван Дорен зізналась, що насправді глядачі не знали, якою зірка була за кадром. Здебільшого, Мерилін була сумною, а коли з'являлась публіка чи журналісти, одразу ж одягала роль веселої красуні.

"Дивно, але деякі мої спогади про Мерилін сумні. Коли вона була наодинці, їй було сумно. Тому вона була сумною більшу частину часу. Але коли виходила до публіки, випивала кілька келихів напоїв, ставала тою Мерилін Монро, яку вже всі знали. Вона була такою, якою хотіла здаватись в очах соціуму. Думаю, Мерилін занадто багато очікувала від себе. З роками вона не була такою популярною, як раніше. І я впевнена, що саме це дуже її засмучувало, адже Монро мала стільки уваги в ті перші роки своєї кар'єри в Голлівуді", – додала акторка.



Мерилін Монро була сумною за кадром / DW

Після успішної телекар'єри Мамі Ван Дорен вирішили припинити роботу в Голлівуді. На таке рішення її наштовхнула рання і несподівана смерть Мерилін Монро. За офіційною версією слідства, культова акторка пішла з життя у віці 36 років внаслідок передозування барбітуратами. А через тривалі депресії та попередні зловживання снодійним, смерть констатували як самогубство.

Я просто люблю життя. Тому й вирішила піти з Голлівуду та покинути все погане, що тоді відбувалось. Це сталось у 60-их роках. було багато депресій та ліків. Мерилін померла… Дуже багато моїх сучасників також не було в живих. І тоді я вирішила: прийшов час прощатись з кіноіндустрією, поки не пізно,

– пояснила Мамі Ван Дорен.

Акторка активно займалась своїм особистим життям. Мамі Ван Дорен була 5 разів заміжня. Її обранцями були виробник спортивного одягу Джек Ньюман, композитор і актор Рей Ентоні, бейсбольний гравець Лі Майєрс, бізнесмен Росс МакКлінток. У 1979 році запальна білявка вийшла заміж за актора Томаса Діксона, з яким і досі щаслива у шлюбі. В акторки є єдиний син Перрі Ентоні, якому наразі 63 роки.



Мамі Ван Дорен / Fox News