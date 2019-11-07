Вона допомогла пережити смерть коханої, – друзі Кіану Рівза розповіли про його роман

Голлівудський актор Кіану Рівз більше не одинокий. Саме такими заголовками рясніють всі західні та вітчизняні ЗМІ. Історія приватного життя Кіану Рівза розчулює навіть досвідчених хейтерів, тому прихильники із захватом розглядають нові фото актора з Олександрою Грант. Водночас інсайдери розповіли, чому саме ця жінка підкорила знаменитого самітника.

2 листопада Кіану Рівз став запрошеним гостем благодійного вечора Art + Film, за організацію якого відповідав модний дім Gucci. Під час заходу відбувався збір коштів на підтримку американських музеїв. Проте мета світської зустрічі відійшла на інший план, коли на червоній доріжці з'явився Кіану Рівз та його дівчина Олександра Грант.

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Інсайдери з близького оточення актора розповіли Life & Style Weekly, що пара знайома вже кілька років. Спершу Кіану та Олександра були друзями, проте згодом їхні стосунки переросли у романтичні.

Вона релігійна, чуйна і добра. Саме ці якості і допомогли їй завоювати довіру і любов Кіану,

– зізнались інсайдери.

Окрім цього, Олександрі Грант вдалось зробити неможливе: Кіану Рівз вперше їй розповів про свій біль та переживання щодо втрати коханої та дитини. Спогади про трагедію зробила пару ще міцнішою, а актор нарешті позбувся образа самітника. Після початку роману Кіану дедалі частіше відвідує світські заходи та знімається у фотосесіях для відомих журналів. Ймовірно, почуття актора до 48-річної художниці настільки сильні, що він не хоче з нею розлучатись ні на день. За словами інсайдерів, навіть під час світового турне Кіану Рівза Олександра супроводжувала його.

"Він так довго перебував у такому пригніченому стані, але позитивний настрій і підтримка Олександри допомогли йому змінити своє життя. Деякі люди кажуть, що вона не тільки завоювала його серце, а й врятувала. Вони проводять багато часу разом. Коли Кіану їздив по світу з промотуром фільму "Джон Вік-3", вона подорожувала разом з ним. Коли він їде на зйомки, вони дуже сумують одне за одним", – розповіли інсайдери.



Кіану Рівз та Олександра Грант

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Що відомо про особисте життя Кіану Рівза?

Зірка фільмів "Матриця" та "Джон Вік" Кіану Рівз у 55 років жодного разу не був одружений. Однак його історія приватного життя може розчулити кожного. Кіану Рівз мав стосунки з акторкою Дженніфер Сейм, яка померла в моторошній автокатастрофі у 2001 році. Перед цим жінка очікувала на появу первістка, однак дівчинка Ава Арчер померла. Подвійну втрату Кіану Рівз переживав дуже болісно: він на деякий час відмовився від усіх ролей та почав вести життя самітника.



Упродовж десятки років знаменитий актор уникав публічних виходів, надаючи перевагу прогулянкам у парках Нью-Йорку. Все кардинально змінилось на початку 2018-го, коли Кіану Рівз запросив на вечерю художницю Олександру Грант. Тоді папараці сфотографували щасливу пару біля одного з ресторанів Лос-Анджелеса. І хоч актор не вперше здійснює публічні виходи з Олександрою, тільки після його романтичної появи на LACMA Art + Film у ЗМІ заговорили про їхній роман.