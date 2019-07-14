Вона геніальна у своєму гуморі, – Нетта Барзілай прокоментувала творчість Вєрки Сердючки

Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай завітала до Києва. У столиці України запальна артистка взяла участь у зйомках вокального конкурсу "Голос. Діти-5" та вийшла на сцену Atlas Weekand. Окрім цього, Нетта Барзілай залюбки дала інтерв'ю вітчизняним журналістам та зізналась, як ставиться до творчості Вєрки Сердючки.

Як відомо, у травні 2019-го Нетта Барзілай була запрошеною гостею на Євробачення. Там зірка презентувала нові пісні та заспівала свій знаменитий трек Toy, який допоміг їй підкорити європейців та отримати кубок пісенного шоу. Окрім цього, серед зіркових гостей конкурсу був і Андрій Данилко, який виступає у сценічному образі Вєрки Сердючки. У перерві між зйомками Нетта зробила знімки з українською зіркою, а в інтерв'ю "Світському життю" зізналась, що вважає артиста геніальним.

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"Я була б щаслива назвати її подругою. Вєрка – це саме те, за що я люблю Євробачення. Завдяки їй я закохалася у цей конкурс. Свого часу у неї було дивовижне шоу. Вона не сприймає себе надто серйозно. Вона геніальна у своєму гуморі, оскільки це ДНК її творчості. Це те, у чому схожа наша музика", – зазначила Нетта Барзілай.

Окрім цього, ізраїльська співачка публічно заявила, що в захваті від Києва. Нетта Барзілай весело провела час з українськими артистами та додала, що хотіла б залишитись тут на довше.

Україно, ти обійняла мене так міцно, що я захотіла залишитися тут назавжди! Дякую за дивовижний досвід, Atlas. Не можу дочекатися, щоб повернутися! Я люблю тебе, Atlas Weekend,

– написала Нетта Барзілай, додавши ефектне відео зі свого виступу.