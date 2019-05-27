Вона мене називає "Уля", – Ольга Сумська розповіла про 2-річну онуку

Народна артистка України Ольга Сумська, окрім успішної кар'єри, може похизуватися своїм статусом мами двох доньок. Зірка виховує 17-річну Анну та підтримує теплі і дружні стосунки з 28-річної Антоніною, яка два роки народила свого первістка – дівчинку Єву.

Як відомо, в Ольги дуже насичений робочий графік і їй не часто доводиться бачитися з онукою. Про це Сумська розповіла в інтерв'ю у "Світському житті".

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Старша донька Антоніна проживає у Москві зі своїм чоловіком. Днями дівчина завітала у гості до Києва. Сумська зізнається, що любить няньчитися з онукою та навіть співає 2-річній Єві українські пісні.

"Моя онука вже не раз бувала у Києві. Хотілося б частіше, адже це велике щастя. Я не випускала її з рук, тому що це моя любов, моя сила, енергія... Гуляю і годую її і сплю з нею. Це ж мистецтво приспати вдало дитину, адже можна говтати дитину годину і більше. Я співаю їй українські пісні, читаю молитви. Це мій особистий підхід", – розповіла Ольга Сумська.



Ольга Сумська і її дочка Антоніна Паперна / Instagram / @olgasumska

Також артистка згадала, як онука ніжно називає її "Уля". Додамо, що у соціальних мережах досі не з'явилося жодного фото дочки Антоніни Паперної. Найімовірніше, сім'я вирішила приховати дитину від зайвої публічності.

Вона мене називає "Уля", що означає скорочено від бабулі і Оля. Вона чомусь на мене не каже "баба", може тому, що я не схожа на бабусю,

– додала українська зірка.



Ольга Сумська і її дочка Антоніна Паперна / Instagram / @olgasumska