Вона мене зачарувала, – Dan Balan зробив несподіване зізнання щодо Тіни Кароль

У неділю, 20 січня, відбулась грандіозна прем'єра шоу "Голос країни 9". Перший ефір просто підкорив глядачів. Зокрема, всі звернули увагу на іскру, яка пробігла між зірковими тренерами – Dan Balan та Тіною Кароль.

Молдовський співак, який є номінантом на премію "Греммі", зізнався, що не тільки новий досвід в талант-шоу чи змагання його приваблюють. Не менше враження на Dan Balan справила поп-діва Тіна Кароль, яка є його колегою по суддівському кріслу.

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Під час першого "сліпого прослуховування" артист не стримував своєї симпатії. За його словами, Тіна Кароль підкорила його своєю щирістю.

Коли я підійшов до Тіни, моя душа здригнулась. Перший погляд, і в голову приходить пісня "Ох, яка жінка!" Я дивуюсь кожен раз, скільки гармонії в тобі, наче ти створена, щоб дарувати людям якесь тепло, щирість, мотивацію. Я дуже радий, що ти є в цьому проекті та поряд зі мною,

– зізнався Dan Balan.

У коментарі журналістам "1+1" молдовський артист додав, що Тіна Кароль – особлива жінка, яку йому пощастило зустріти. На проекті Dan Balan почув кілька її пісень, які справили на нього незабутнє враження. Відтак під час шоу "Голос країни 9" співак планує пізнавати краще Тіну Кароль та ще більше ознайомитись з її творчістю.

"Прекрасна Тіна Кароль... Ми познайомилися на знімальному майданчику "Голосу". Раніше я чув кілька пісень Тіни, але на проекті її творчість зацікавила мене ще більше. Тим паче, під час відборів я чув її композиції в абсолютно різному виконанні – від учасників... Вона мене зачарувала. Неймовірно харизматична жінка. Такі зустрічаються вкрай рідко. Я дуже радий, що проект подарував нам шанс пізнати один одного краще", – додав Dan Balan.

Варто зазначити, що під час шоу глядачі могли побачити й норов молдовського красеня. Dan Balan не приховував, що йому не подобається, як Тіна Кароль отримує увагу від чоловіків. А на коментар співачки, що учасник "Голосу" ще й дуже симпатичний, Dan Balan попросив не розчаровувати його.