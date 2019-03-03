Вона не буде мовчати, – адвокат Ембер Хьорд прокоментував позов Джонні Деппа

Джонні Депп подав до суду на колишню дружину, звинувачуючи її в наклепі напередодні, 2 березня. Довго очікувати на відповідь зі сторони Ембер Хьорд не довелося. Реакцію її адвоката опублікували західні ЗМІ одразу після його позову.

Про те, що 55-річний Джонні Депп подав позов до суду на колишню дружину Ембер Хьорд стало відомо напередодні, 2 березня. Він звинувачує її в наклепі і вимагає компенсацію в розмірі 50 мільйонів доларів. Відповідь зі сторони Ембер Хьорд опублікувало іноземне видання People.

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Її адвокат, Ерік М. Джордж, зазначив, що спроба Джонні Деппа вкотре заставити мовчати Ембер Хьорд – це вкрай необдуманий вчинок.

Ця легковажна дія – лише остання з неодноразових спроб Джонні Деппа змусити Ембер Хьорд замовкнути. Але вона не буде мовчати. Дії містера Деппа доводять, що він не може прийняти правду про свою образливу поведінку. Однак, поки він одержимий ідеєю самознищення, ми здобудемо перемогу в цьому безпідставному судовому процесі і покладемо край тривалому і мерзенному переслідуванню Ембер з боку Деппа і команди його юристів,

– сказав адвокат Ембер Хьорд.

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа? Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність. Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актора розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою.