Вона не права, – екс-учасниця шоу "Холостяк-9" відреагувала на гостру заяву Олі Полякової

Колишня учасниця романтичного шоу "Холостяк-9" Наталі, яка була однією з найяскравіших дівчат проекту, вирішила прокоментувати гостру заяву співачки Олі Полякової. Вона зазначила, що шоу не дискримінує жінок та повинно бути на українському телебаченні.

Як відомо, нещодавно Оля Полякова вперше переглянула випуск шоу "Холостяк-9". Артистка була вражена від побаченого та назвала проект огидним. Крім цього, вона заявила, що шоу принижує гідність жінок.

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На таку гостру заяву відреагувала одна з учасниць "Холостяка" Наталі. У коментарі "КП в Україні" дівчина пояснила, що Оля Полякова може мати будь-яку думку, однак з нею красуня не погоджується. Шоу, за словами екс-учасниці, потрібне українському телебаченню та й самим дівчатам, адже на проекті Наталі зрозуміла, яку саме помилку допускала у спілкуванні з чоловіками.

"Оля Полякова – зірка і потрібно прислухатися до її думки. Але, з одного боку, вона не права. Я вважаю, що ображати чоловіка – це неправильно. Оля має право на свою думку. Я рада, що брала участь у проекті "Холостяк". Добре, що отримала подібний досвід в шоу, а не в реальному житті. Адже я ж весь час виявляла ініціативу до чоловіка. Завдяки проекту зрозуміла, що так чинити не варто. Проекту "Холостяк" потрібно бути! Вважаю, що на камеру можна побудувати відносини", – запевнила Наталі.

Окрім цього, дівчину обурило, як Оля Полякова розповіла про телеведучого Нікіту Добриніна. За її словами, це один з найкращих чоловіків в Україні, за якого вона хотіла боротись.

"Я не згодна з її думкою, що головний герой – це "якийсь чоловічок". А щодо того, що проект принижує жінок... По-перше, на кастинги приходять десятки тисяч дівчат. Якщо вони настільки принижені, навіщо тоді приходять на ці кастинги? Наприклад, я вірила, що канал "СТБ" обрав за мене альфа-самця, найкращого чоловіка цієї країни, за якого буду боротися. Оля Полякова – щаслива дружина і мама. Тому їй здається, що проект принижує жінок, але я так не думаю", – додала Наталі.

Дивіться відео готрої заяви Олі Полякової: