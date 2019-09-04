Вона ні про що не шкодує: Майлі Сайрус почала жити з Кейтлін Картер

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Майлі Сайрус та Кейтлін Картер
Майлі Сайрус та Кейтлін Картер / TMZ

Американська співачка Майлі Сайрус через три тижні після гучної новини про розлучення почала жити зі своєю новою пасією – Кейтлін Картер. Інсайдери з оточення артистки повідомили, що наразі Майлі почуває себе аболютно щасливою і готова йти далі.

Поки папараці ловлять закохану пару на вулицях Лос-Анджелеса, джерела видання People сповіщають, що дівчата з’їхались та живуть в одному будинку, щоправда невідомо – у Майлі чи Кейтлін.

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Вони живуть разом і дуже щасливі. У Майлі все відмінно, вона вирішила рухатися далі. Здається, вона ні про що не шкодує. Їй подобається бути з Кейтлін,
– розповів інсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaitlynn Carter (@kaitlynn)

 

Що відомо про роман Майлі Сайрус та Кейтлін Картер?

Зірки лише нещодавно заявили світу про свої почуття – одразу ж після новини про розлучення співачки з Ліамом Хемсвортом після 8 місяців подружнього життя та 10 років відносин, її помітили в компанії блогерки. Дівчата подорожували Італією на розкішній яхті та обмінювались поцілунками, що зафіксували на камери журналісти.

 

Згодом Ліам підтвердив розлучення на своїй сторінці в інстаграмі, а Майлі тим часом сміливо гуляла вулицями США з новою коханою. Щодо причини розлучення, то представники актора називають постійні зради зі сторони Майлі, а співачка у свою чергу натякала на алкоголізм ексчоловіка. Фанати і батьки пари надіялись, що пара все ж помириться, але минулого тижня Ліам офіційно подав документи на розлучення. Джерела, близькі до його оточення, розповіли, що раптовий роман Майлі з Кейтлін став для нього справжній ударом, тому він вирішив якнайскоріше зі всім попрощатись.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Майлі Сайрус Зіркові розлучення
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