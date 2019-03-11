Вона писала пісні вдома, – танцівниця Яна Заєць розповіла, як жила з Тіною Кароль

Зараз Тіна Кароль – одна з найпопулярніших співачок українського шоу-бізнесу. На початку своєї кар'єри артистка, як і всі новоспечені киянки, винаймала житло. Її співмешканкою та подругою була фіналістка шоу "Танці з зірками-2018" Яна Заєць.

У програмі "Світське життя" танцівниця Яна Заєць, яка була партнеркою Іраклі Макацарії на паркеті, відверто розповіла, якою є Тіна Кароль у буденному житті. Колись дві зірки винаймали одну квартиру та проводили багато часом разом.

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Так я навіть пам'ятаю, як Тіна писала вдома пісні. Коли ми спали, вона могла підняти вночі і казати: "Яно, послухай пісню "Подруга". Тіна дома все це писала вночі, а потім вона стала хітом,

– згадала Яна Заєць.

Окрім цього, танцівниця розповіла, що брала участь у шоу-балеті Тіни Кароль та під час гастролей, як подруга, підтримувала її. Зокрема, Яна Заєць пригадала, яке разом зі співачкою вперше вийшла на сцену Євробачення-2006.

"Це була Греція і було супер круто. Продюсер був Олег Чорний і наша команда дуже до цього готувалась. Тіна на той момент була дуже щира, відкрита і всі греки танцювали під наш трек", – розповіла Яна Заєць.

Хоч у танцівниці і Тіни Кароль багате минуло, з певних причин вони вже давно не спілкуються, про що Яна Заєць зізналась в інтерв'ю. Однак знамениті українки все вийшли на одну сцену під час шоу "Танці з зірками-2018". Яна Заєць з Іраклі Макацарією станцювали чуттєвий контемп під спів Тіни Кароль. Ролик став одним із найпопулярніших у проекті.

"Танці з зірками-2018": дивіться відео виступу Яни Заєць та Іраклі Макацарії під пісню Тіни Кароль