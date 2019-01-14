"Вона завжди буде частиною мене": Леді Гага розповіла про гірку втрату

Американська співачка Леді Гага наразі є однією з найпопулярніших зірок як Голлівуду, так і музичної сцени. Після участі у стрічці "Народження зірки", вона збирає чимало нагород. Однак у її житті трапилась сумна подія, про що вона вирішила сповістити своїх прихильників.

Про це зірка зізналась у своєму Instagram. В дописі під назвою "Прощай, мій янголе", співачка розмістила звабливу фотографію на білому коні, втрату якого вона пережила цієї ночі. Одразу ж після церемонії вручення премій Critics' Choice Awards, де вона отримала перемогу в категоріях "Найкраща актриса" та "Найкращий саундтрек до фільму", вона дізналась про смерть улюбленої конячки Арабелли.

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Одразу після шоу я дізналась, що мій хороший ангел, конячка Арабелла, помирає. Я спішу зараз до неї, щоб попрощатись. Вона була і є чудовою твариною. Наші душі та дух завжди були одним цілим. Коли їй було боляче, мені було теж. Я ніколи не забуду моменти, які ми з нею розділили,

– поділилась знаменитість.

Співачка додала, що ніколи не забуде про її довгі походи разом з Арабеллою, перегони по каньйонах та годування її печивом.

"Вона назавжди залишиться частиною мене. Мені дуже сумно. Але я дуже хочу, щоб твій біль зупинився і ворота небес відкрились для тебе. Дівчинко, як ти думаєш, куди ти йдеш?", – сумно підсумувала стривожена Леді Гага.