Вона завжди поруч, – Серена Вільямс розповіла про дружбу з Меган Маркл

Мабуть, ні для кого не секрет, що знаменита тенісистка Серена Вільямс підтримує дружні стосунки з Меган Маркл. І хоч дружина принца Гаррі має чимало турбот через виховання 6-місячного сина Арчі та свої королівські обов'язки, вона все ж знаходить час для спілкування зі спортсменкою.

Як відомо, знамениті американки почали дружити ще задовго до королівського весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Та після того, як колишня акторка отримала титул герцогині Сассекської, нічого не змінилось. Про це розповіла Серена Вільямс в інтерв'ю телеканалу NBC.

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Під час спілкування з журналістами тенісистка пригадала, як Меган підтримала її у фіналі US Open, що пройшов у Нью-Йорку. І хоч Серена зазнала поразки у матчі, присутність подруги була дуже важливою для неї. Водночас візит герцогині Сассекської мав і таємниці, які випадково розкрила Вільямс. За словами тенісистки, у вересні 2019 року Меган здійснила першу поїздку до США з новонародженим Арчі Гаррісоном.

Меган прилетіла в Нью-Йорк з новонародженим Арчі, щоб подивитися, як я граю. У той же день вони повернулися назад. Напевно, я б не змогла вчинити так, як зробила вона,

– розповіла Серена Вільямс.

Окрім цього, тенісистка прокоментувала інформацію британських ЗМІ про норовливий характер Меган Маркл. Серена заявила, що вже давно спілкується з герцогинею та завжди отримує від неї важливу підтримку і поради. Водночас проявів нестерпного характеру чи зверхності, про які писали британські таблоїди, Вільямс ніколи не спостерігала.

"Той її приїзд – одна з багатьох речей, які вона робить для мене. Я дзвоню і пишу їй в будь-який час, плачу, розповідаю про свої емоції, бо вона завжди поруч. Меган часто відкладає все і підтримує мені. Вона просто приголомшлива людина. Впевнена, що Мег – найбільш сильна, хороша і мила жінка з усіх, кого я знаю", – додала вона.



Меган Маркл на матчі Серени Вільямс / Getty Images

Ймовірно, інтерв'ю Серени Вільямс було спрямоване на підтримку герцогів Сассекських у "війні" проти ЗМІ. Принц Гаррі та Меган Маркл подали судові позови на власників таблоїдів Тhe Sun, Daily Mirror та Mail on Sunday. Вони стверджують, що журналісти незаконно прослуховують телефонні розмови та мають доступ до голосових повідомлень, що порушує права людини. Окрім цього, на пару завжди шукають скандальну інформацію, щоб зруйнувати імідж в очах британців. Зокрема, Меган Маркл заявила, що представники ЗМІ перетнули межу, коли опублікували її приватне листування з батьком та публікували резонансні новини під час її першої вагітності.